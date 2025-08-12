Photo: mio

歯磨きこそ、最新ガジェットに頼ろう。

パナソニックの電動歯ブラシ「ドルツプレミアム」が、約8年ぶりにフルモデルチェンジ。9月1日に登場するこの「EW-DT88」は、最上位のフラッグシップモデルとあって最新技術がぎっしり。

実際に使ってみたのですが、納得の磨きごこちでした。

Photo: mio

一番の特徴は、独自のW音波振動。

歯磨きする時に横向きに振動する「リニア音波振動」と、 歯間に入り込む「フロス音波振動」を、内蔵されているモーターが同時に行ないます。これによって、2軸の立体的な振動を実現しているのです。

特にフロス音波振動はその名の通り、歯間にアプローチ。手磨きだとどうしても歯間に押し込むような動きはしにくく磨き残しやすいポイントですが、ここもしっかり歯垢をかき出してくれます。

歯周ポケットをかき回されるような新感覚

Photo: mio ブラシ込みで約95gととても軽い。

実際にEW-DT88で歯磨きを体験してみると、毎日電動歯ブラシを使っているわたしも確かな違いがわかりました。歯の表面を磨いているというよりは、歯と歯茎のあいだの溝、いわゆる歯周ポケットを毛先でかき回されるような新しい感覚。

この時は2時間前に手磨きで歯を磨いたばかりだというのに、このEW-DT88で磨いた部分だけツルツルになりました。

Photo: mio 左から、手磨き、EW-DT88

同タイムでの手磨きとEW-DT88での歯磨きの仕上がりを比べると、こんなに違いが（手磨きは体験会参加者によるものなのでリアルに近い結果かと）。

EW-DT88で磨いた右側は、一般的に磨き残しの多い歯のあいだや歯と歯茎のあいだまでしっかりと汚れが取りきれているのがわかります。

そして、このブラシは30万通り以上の方向性、100パターン以上もの試作から選び抜かれたもの。

このブラシとW音波振動を持ってして、歯垢除去率200％（パナソニック比）を実現しているというから、まさに8年間の研究の結晶だ…。

光で理想の磨き方に導いてくれる

Photo: mio

この歯ブラシを使いこなせるかどうか、も重要なポイント。使いこなす＝上手に磨くために、ブラッシング中に「ブラッシングナビ」で柄の光の色によって知らせてくれるのも、この電動歯ブラシのすごいところです。

歯と歯茎の境目に向かって45度の角度が歯周ケアに適した磨き方だそうで、45度に近づくとリアルタイムに青色に光って知らせてくれます。これ、「その調子」と言われているようでちょっと楽しいかも。

Photo: mio

ほかにも、ブラッシング圧が強すぎると赤色、動かしすぎると黄色、と使い方を導いてくれます。

このブラッシングナビが生きるのは、EW-DT88のブラシヘッドが透明だから。これなら磨きながらでも色を視認できますし、デザイン的にも抜け感があって洗面台がパッと明るく清潔に見えます。

それにしても、今まで何種類もの電動歯ブラシを使ってきたなかでも、W音波振動のかき回されるような振動はほかにはない感覚。歯の表面のツルツル感にとらわれがちで見落としていた歯周ケアの重要さを、この電動歯ブラシで改めて実感させられました。

Source: Panasonic, Photo: mio