『ゴジュウジャー』寺坂頼我＆高岩成二が同時変身 ウルトラマントリガーとミスター平成仮面ライダーがスーパー戦隊で変身のカオス
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第25話「ド根性警察、晴れ渡る！」が10日に放送された。
【写真】寺坂頼我と高岩成二の同時変身シーン
青春ノーワンを倒してやっと外に出られる…と思いきや、今度はド根性ノーワンによって、慧海学園が“ド根性監獄”になった。ゴジュウジャーたちは、ド根性監獄の苦しい試練に挑むことに。そこへ、なんとクオン（カルマ）まで現れ…？
そのころ、一輝（寺坂頼我）は、自分がノーワンの手助けをしていたことや、見下していた晩堂深也（高岩成二）が学園を守るべく1人で戦っていたことに気づき、落ち込んで動けずにいた…。そんな一輝に吠（冬野心央）は、「負け犬がなんだ、根性見せろ！」と叫び…。はたして、学園に真の平和は訪れるのか？
学園の清掃職員で物語の鍵を握る男・晩堂深也役を演じたのは高岩成二だった。高岩は、平成仮面ライダー作品20作中の18作の主役を演じている伝説のスーツアクターで「ミスター平成仮面ライダー」の異名を持つ。また、寺坂は『ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』の主人公・マナカ ケンゴ／ウルトラマントリガーで知られるほか、「プリキュア」シリーズ初の舞台化作品『「Dancing☆Starプリキュア」The Stage』でキュアカグラを演じていた。
この回では、高岩と寺坂が同時変身を披露。ミスター平成仮面ライダーとウルトラマントリガーがスーパー戦隊シリーズで変身するという展開にファンは「ウルトラマンと仮面ライダーがスーパー戦隊しているカオス」と話題になっていた。また、高岩の変身ポーズには、自身が演じてきた仮面ライダー龍騎やカブト、電王、ウィザードなどのポージングが散りばめられるなどファンを喜ばせる要素も盛りだくさんだった。
