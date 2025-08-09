「驚きだ。彼ほどの選手が…」“リーグ最高”と評される日本人MFに移籍の噂なし。現地メディアは驚愕「ファンは嬉しいだろう」
負傷欠場した昨シーズン最終戦のカップ戦決勝で、存在感が改めて取りざたされた。旗手怜央がセルティックに不可欠な選手であることは疑いない。スコットランド全体でも最高級と称賛されている。
セルティックOBのスコット・アランは先日、旗手が「スコットランド最高のミッドフィルダー」だと話した。専門サイト『Celts Are Here』は８月６日、発言を紹介したうえで、「ブレンダン・ロジャーズ監督はハタテが自分のプランにとっていかに重要かを隠していない」と、日本代表MFに賛辞を寄せている。
「チームシートで最初に名前があがるひとりだ。ポゼッションをコントロールし、プレッシャーの中でパスを通して、クレバーな動きでラインを崩す力を持ち、継続的に相手の脅威となる」
ステップアップが注目される旗手だが、この夏も移籍に至ることなく開幕を迎えた。同メディアは「驚くことに、ハタテはこの夏、あまり移籍の憶測がなかった。彼ほどの選手にとっては稀なことだ」と続けている。
「その沈黙は、セルティックファンの耳には嬉しい音楽となるだろう。数週間でチャンピオンズリーグ予選を迎えるのを含め、セルティックは大変なシーズンに向けて備えているところだ」
「セルティックは今季、接戦において真のクオリティを発揮する瞬間をつくれるハタテの能力に大きく頼るだろう。調子を保てれば、アランの主張は議論の余地がないかもしれない」
もちろん、旗手自身はさらに上を目指している。この夏で移籍することがなければ、スコットランドでトップクラスとの評価を固めつつ、欧州最高峰の舞台でもアピールを続けたいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
