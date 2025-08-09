９日の札幌８Ｒを１番人気のナリタヒカリで制した武豊騎手（５６）＝栗東・フリー＝が、史上初となるＪＲＡ通算４６００勝を達成した。序盤は５、６番手で折り合い重視。勢い良く３番手で４角をパスすると、直線ではきっちり前の２頭をとらえた。ファンからは重賞のような拍手と大歓声。夏競馬が始まってから名手の勢いは止まることなく、メイショウタバルで制した宝塚記念の週から９週連続勝利での大台到達だった。

武豊は「４０年近く乗っていますけど、気がついたらと言うか、アッと言う間という気持ちが強いです。周りの人たちのおかげだと思います。きょう絶対しなきゃと思っていました。池添くんからもプレッシャーを掛けられていたのでホッとしました」と、祝福のプラカードを持つことが多い後輩からの“エール”に応えて胸をなで下ろす。昨年５月１２日の東京２Ｒ（ウェットシーズン）で達成した４５００勝から、約１年３カ月ぶりとなる節目のＶ。「いい馬にもたくさん乗せてもらいましたし、中身の濃いレースもありましたし、いい１００勝だと思います。これからの方が大事なので頑張りたいです」と気持ちを新たにした。

「一つ勝つのも大変ですからね。１勝を目指して仕事をしているので、本当に重みを感じる数字です。皆さんからきょう達成してほしいと言われていて、ルメールさんが来ているのでなかなか勝てませんでしたが、（このレースは）乗ってなくて良かったです（笑）。初日から多くのお客さんが来てもらって励みになりますし、今年もいい夏にしたいと思います。札幌後半も頑張りたいです。もっともっと勝利を重ねていきたいと思います」と力強く決意を語った。

武豊は１９６９年３月１５日、京都府生まれ。８７年に騎手デビューを飾ると、新人最多勝記録（当時）となる６９勝を挙げ同年のＪＲＡ賞最多勝利新人騎手を獲得した。ＪＲＡ重賞３６６勝（８月９日現在）、うち同Ｇ１は８４勝。日本競馬界の記録を次々と更新して「天才」と称される。日本騎手クラブ会長も歴任。父は騎手、調教師だった邦彦氏（故人）、弟の幸四郎氏は元騎手で現在は調教師。妻は元タレントの佐野（旧姓）量子さん。身長１７０・０センチ、体重５１キロ、血液型Ｏ。