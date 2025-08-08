¡Ú´ÚÎ®¡ÛG¡ÝDRAGON¹á¹Á¸ø±é¡¢¥À¥Õ²°¹Ô°Ù¤Î¹â³ÛÅ¾Çä211Ëü±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡¡Èï³²30·ïÄ¶
BIGBANG¡Ê¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼êG¡ÝDRAGON¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¡¢¹â³ÛÅ¾Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥À¥Õ²°¹Ô°Ù¡×¤¬8Æü¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤òÅ¸³«Ãæ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥½¥¦¥ë¡¢Åìµþ¡¢¥Ö¥ë¥é¥«¥ó¡¢Âçºå¡¢¥Þ¥«¥ª¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¢ÂæËÌ¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¸ø±é¤¬Á´ÀÊÇä¤êÀÚ¤ì¤ÎÂçÀ¹¶·¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢¹á¹Á¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¡¼¥¯¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Ñ¥ê¤Ê¤É¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢8·î8¡Á10Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹á¹Á¥¢¥¸¥¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡Ö¥À¥Õ²°¹Ô°Ù¡×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï7Æü¡ÖG¡ÝDRAGON¸ø±é¤Î¥À¥Õ²°´ØÏ¢º¾µ½Èï³²»öÎã¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»¡¤Ç¼õÍý¤·¤¿Èï³²¤Ï30·ï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£°ìÉô¤ÎVIPÀÊ¤Ï¡¢12Ëü¹á¹Á¥É¥ë(Ìó211Ëü±ß)¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£