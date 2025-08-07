B¥êー¥°¤È¤È¤â¤ËÄ©¤à¥×ー¥Þ¤Î¿·ÀïÎ¬¡ÄÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ÈÃÛ¤¯¥Ð¥¹¥±»Ô¾ì¤Ø¤ÎÄ©Àï
¥×ー¥Þ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï2025Ç¯7·î2Æü¡¢B¥êー¥°¤ÎÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¥´¥ë¥Õ¤ËÂ³¤¯¡ÉÂè4¤ÎÃì¡É¤È¤·¤Æ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¿ø¤¨¤ëÆ±¼Ò¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥«¥Æ¥´¥êー¶¯²½ÀïÎ¬¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¡£Æ±¼Ò¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë»ö¶È¤ÎÊý¸þÀ¤äÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥×ー¥Þ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°ËÜÉô¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¶ー¤Î°ÂÆ£ÍªºÈ»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
インタビュー■入谷美紀絵
写真■軒下雄一郎
¢¡¡ÈÂè4¤ÎÃì¡É¤È¤·¤Æ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¢¤½¤ÎÄ©Àï
ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¼«¿È¤Î¼þ°Ï¤«¤é¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÂÆ£»á [¼Ì¿¿]¡á·ó»ÒØÆ°ìÏº
――º£²ó¤ÎÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢¥×ー¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ÂÆ£¡¡ÊÀ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¥´¥ë¥Õ¤ËÂ³¤¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¡ÉÂè4¤ÎÃì¡É¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¹â¤¤¥·¥§¥¢¤ÈÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤è¤¦¤ä¤¯ËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÊ³¬¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
――ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¿Íµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
°ÂÆ£¡¡ÂåÉ½¥Áー¥à¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Î³èÌö¡¢ÆÃ¤Ë½÷»Ò¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤äÈ¬Â¼ÎÝÁª¼ê¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¤é¤ÎNBA¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¶¥µ»Á´ÂÎ¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ð¥¹¥±¤Ë±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬»î¹ç¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤·¡¢B¥êー¥°¼«ÂÎ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤âÈó¾ï¤Ë¶¯¤¯¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
°ÂÆ£¡¡¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤ÎÇ÷ÎÏ¤ä¥¹¥Ôー¥É´¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢NBA¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥³ー¥È¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥×ー¥Þ¤Ï¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤È¤Î¶¦ÁÏ¤È¡¢°éÀ®ÁØ¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á
º£¸å¤Ï°éÀ®ÁØ¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È [¼Ì¿¿]¡á·ó»ÒØÆ°ìÏº
――ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ÂÆ£¡¡¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÀ½ÉÊÉô¤È¥¸¥§¥Ã¥Ä¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Áー¥à¤¬Ï¢·È¤·¡¢ÁÇºà¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥í¥´¤ä¡¢ÃÏ¸µ¡¦Á¥¶¶¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÍ×ÁÇ¡¢¥Áー¥à¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤¢¤·¤é¤¤¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê°ìÃå¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¼ãÇ¯ÁØ¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¤«¡©
°ÂÆ£¡¡»ä¤¿¤Á¤¬¥á¥¤¥ó¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃæ¹âÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¡É¥·¥ê¥¢¥¹¥×¥ìー¥äー¡ÉÁØ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤ä¥Áー¥à¤È¤Î·ÀÌó¤ò¿Ê¤á¡¢»î¤·Íú¤¤Îµ¡²ñ¡Ê¥È¥é¥¤¥ª¥ó¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÇÇ§ÃÎ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¡¦¹â¹»À¤Âå¤ò´Þ¤á¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
――¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥·¥åー¥º¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ÂÆ£¡¡7·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖALL PRO NITRO™ 2¡×¤Ï¡¢ÊÀ¼ÒÆÈ¼«¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°ÁÇºà¡ÉNITRO™ SQD FOAM¡É¤òºÎÍÑ¤·¡¢È¿È¯À¤È°ÂÄêÀ¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PWR TAPE SQD¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ýー¥ÈÀÇ½¤ä¡¢20¥Ñー¥»¥ó¥È°Ê¾å¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥Ñー¤Ê¤É¡¢µ¡Ç½À¤È´Ä¶ÇÛÎ¸¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥â¥Ç¥ë³«È¯¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¤ÏÆüËÜÈ¯¿®¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ë´ð¤Å¤¡¢Éý¹¤ÎÂ·¿¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀß·×¤ä·ÚÎÌ¹½Â¤¡¢ÀÜÃÏ´¶¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿À½ÉÊ¤Ï³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤¬¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎã¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖALL PRO NITRO™ 2¡× [¼Ì¿¿]¡á·ó»ÒØÆ°ìÏº
――Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤ä¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
°ÂÆ£¡¡¸½ºß¤Ï¸¶½¤ÂÀÁª¼ê¡ÊÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÎ´À®Áª¼ê¡Ê»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤â¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¥×ー¥Þ¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤ËÍÌ¾¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤È°ì½ï¤ËÊâ¤à¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――ºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
°ÂÆ£¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë»Ô¾ì¤Ø¤ÎËÜ³Ê»²Æþ¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡É¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡É¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó´ÊÃ±¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤È¤ÎÏ¢·È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ãå¼Â¤Ë¥«¥Æ¥´¥êー¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¹¥¦¥§ー¥É¡×¤Î¥ëー¥Ä¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤ËNBA¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¸¥ãー¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¯¥é¥¤¥É¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Îò»ËÅªÇØ·Ê¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï¥×ー¥Þ¤È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÏÀÎ¤«¤é¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£