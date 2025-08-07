¡Úºå¿À¡Û¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÂÇÀÊ¤Ë¤Î¤¾¤á¤¿¡×ÃæÀîÍ¦ÅÍ¤¬¥×¥í½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¡¥¨¥é¡¼Ä¾¸å¤Ë±øÌ¾ÊÖ¾å¤Î°ìÈ¯¤òÃæÆü¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍ¤«¤éÊü¤Ä
ºå¿À¤ÎÃæÀîÍ¦ÅÍÁª¼ê¤¬¥×¥í½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í4Ç¯ÌÜ¡¢21ºÐ¤ÎÃæÀîÁª¼ê¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¡Ö5ÈÖ¡¦¥ì¥Õ¥È¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£1²óÎ¢¤Î¼éÈ÷¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥È·òÂÀÁª¼ê¤ÎÂÇµå¤ò½èÍý¤¹¤ëºÝ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¡£¥Ö¥é¥¤¥ÈÁª¼ê¤Ë2ÎÝ¤Ø¤Î¿ÊÎÝ¤òµö¤·¡¢ÃæÀîÁª¼ê¤Ë¤Ï¥¨¥é¡¼¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÃæÆü¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾¸å¤Î2²óÉ½¡¢1¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤·¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃæÀîÁª¼ê¤Ï¡¢¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¤Î½éµå¤ò¶¯¿¶¡£¹â¤¯Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ïºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂÔ¤Ä¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀîÁª¼ê¤Ï21ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¥×¥í½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¥¨¥é¡¼¤ÎÄ¾¸å¤Ë±øÌ¾ÊÖ¾å¤È¤Ê¤ë°ìÈ¯¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÀîÁª¼ê¤Ï¡Ö½é²ó¤Ë¼éÈ÷¤ÇÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÂÇÀÊ¤Ë¤Î¤¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ç»¨¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤Þ¤¿ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤Î¤¾¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£