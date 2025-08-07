毎月「無料」でインターネットを利用している友人。自分は“月5000円”支払っているのですが、無料にする方法はあるのでしょうか？

「インターネット無料」はどういう仕組み？ 意外と身近な選択肢

「ネットが無料で使えるなんて本当にあるの？」と驚く方もいるかもしれませんが、実はこれは主に賃貸住宅における設備のひとつとして普及しつつあります。大家や管理会社がマンション全体でインターネット契約をまとめて行い、入居者が個別に契約せずに使えるという仕組みです。

このような物件は「インターネット無料」「ネット完備」などの文言で紹介されており、一人暮らし向けの賃貸では特に増加傾向にあります。引っ越し後すぐにネットが使える利便性の高さもあり、学生や若年層を中心に支持されています。



自分も「ネット無料」にできる？ 実現するためのチェックポイント

インターネット代を毎月無料にするためには、「インターネット無料物件」に住むというのが最も現実的な方法です。物件情報サイトで「インターネット無料」などの条件で絞り込みができるため、賃貸物件に引っ越す予定がある方は、こうした条件を活用して探すと見つけやすくなります。

ただし注意点として、「無料」と書かれていても、共益費や管理費などにインターネット代が含まれているだけというケースも少なくありません。そのため、月々の総支払額（家賃＋共益費）を見たうえで、判断しましょう。

さらに、学生寮・社宅・シェアハウスといった集合住宅では、個別の契約をせずに使えるWi-Fi環境が整っている場合もあります。ただしこれも、あくまで物件による違いがあるため、内見時や管理会社への問い合わせで事前確認することが大切です。



気をつけたい落とし穴やデメリット

「無料」という言葉には魅力がありますが、共益費などに含まれているだけという場合もありますし、ほかにも気をつけておきたいポイントがあります。以下では、よくある注意点を2つご紹介します。



通信速度が遅くなることがある

インターネット無料物件では、建物全体で1つの回線を共有しているケースが多く、利用が集中する時間帯は通信速度が遅くなることがあります。動画視聴やオンライン会議がスムーズにできない場合もあるため、事前に速度や設備環境を確認しておくと安心です。



プロバイダーや機器の自由度がない

インターネット無料物件では、回線やプロバイダーがあらかじめ決まっており、自分で選べません。契約回線に満足できず、個人で回線を契約しようとしても、大家や管理会社の許可が得られないケースや、建物の事情で物理的に導入できないケースもあるため、注意しましょう。



まとめ：通信費ゼロも可能。自分に合うか見極めよう

インターネット無料物件は、固定費を抑えられる魅力的な選択肢です。

ただし、実際には共益費などに料金が含まれているだけの場合や、速度・機器の制限など、利用環境に制約があることも少なくありません。本当に自分に合うかどうかを見極めたうえで、無料にこだわるかどうかを考えてみましょう。

もしインターネット代が負担に感じているなら、一度引っ越しや契約の見直しを検討してみるのもひとつの選択肢です。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー