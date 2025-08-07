ムーミンの世界をスイーツで再現!ヒルトン大阪で「ムーミン谷のティーパーティー」開催

ヒルトン大阪（大阪市）は8月1日から10月31日までの期間、ホテル内のオールデイダイニング「フォルク キッチン」で人気キャラクター「ムーミン」が登場する小説発表80周年を記念したスイーツビュッフェ「ムーミン谷のティーパーティー」を開催している。

ニョロニョロ大発生中

今回のビュッフェでは、来場客がムーミンの住む「ムーミン谷」で行われているティーパーティーに招かれたような世界観のスイーツをラインアップした。また、キャラクターの特徴を模したスイーツや、北欧らしさのあるセイボリー(食事メニュー)なども揃え、目にも舌にも楽しいビュッフェに仕上げた。

エグゼクティブ・ペイストリーシェフの百田利治氏

エグゼクティブ・ペイストリーシェフの百田利治氏は「1つのケーキでいくつもの味が楽しめるようにしている。例えば、『ムーミンママのエプロンケーキ』ではママの柔らかさや優しさ、温かみを表現するためアップルシナモンを使い、少しだけビターな味わいのスダチを加えるなど、食べ進めていくうちに味わいが変化するようにしている。また、夏から秋に季節が変わっていく期間のビュッフェとして、秋の味覚も少しずつ取り入れている」と話した。

リトルミィのムース

メニューではナッツ、キャラメル、チョコレート、洋ナシなどのフルーツを使い、秋らしさを表現している。例えば緑豊かなムーミン谷の風景を表現したケーキ「夕焼けに染まるムーミン谷」ではピスタチオムースをベースにブルーベリーのムースを中に仕込み、「ムーミンのまんまるおしり」では洋ナシとヘーゼルナッツを使ったケーキをエディブルフラワーで縁取るなど、見た目にも楽しいケーキに仕上げている。このほか、キャラクターを模した「いただき!スティンキー」や「ムーミンパパのシルクハット」など華やかなスイーツを約25種揃えた。

メインビュッフェ台ではムーミンの世界観を表現

【概要】

▽所在地=大阪府大阪市北区梅田1‐8‐8 ヒルトン大阪2階 フォルクキッチン

▽開催時間=午後3時から4時半まで

▽料金=月〜金は大人1人5500円(税・サ込)、土日祝及び8月12日から15日までのお盆期間は6500円

※月〜金は 大人1人につき4〜11歳の子ども1人が無料、土日祝とお盆期間は子ども半額