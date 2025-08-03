¡ÖÉÊÀî±Ø¡×¤ÏÉÊÀî¶è¤Ë¤Ê¤¤¡¢¡ÖÂçÄÍ¡×¤Ï¡È±Ø¤ÈÃÏÌ¾¤¬ÊÌ¡¹¡É¤Î¶è¤À¤Ã¤¿¡ÄÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡Ö»³¼êÀþ¡×±ØÌ¾¤Î ¥Ê¥¾
Åìµþ¤ÎÂçÆ°Ì®¤Ç¤¢¤ë»³¼êÀþ¤Ë¤Ï¡¢¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤È¤Õ¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤±ØÌ¾¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÉÊÀî±Ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö¹Á¶è¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÉÊÀî¶è¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¡¢¤½¤ó¤Ê¹þ¤ßÆþ¤Ã¤¿»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡© 7·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø»³¼êÀþ¡Ö±ØÌ¾¡×¤ÎÆæ¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤«¤é¡¢¤½¤Î·Ð°Þ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¡ÊËÜÊ¸:¾®ÎÓÌÀ¡ËÉÊÀî±Ø¤ÏÀï¸å¡¢Åìµþ¤ò23¶è¤ËºÆÊÔ¤¹¤ëºÝ¤Ë¹Á¶è¤ËÊÔÆþ
1986¡Ê¾¼ÏÂ61¡ËÇ¯¸òÉÕ¤ÎÅ´Æ»»ö¶ÈË¡¤È¡¢ÍâÇ¯¸òÉÕ¤ÎÆ±Ë¡»Ü¹Ôµ¬Â§¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢±Ø¤ÎÀßÃÖ¡¦¿·ÀßÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇ§²Ä¡×¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÇ§²Ä¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ÂÁ´À¤ä»ö¶È±¿±Ä¤Î±ß³êÀ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤â¤Î¤È²ò¤µ¤ì¡¢±ØÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎË¡Åª¤ÊÀ©¸Â¤ÏÆÃÃÊ¤Ê¤¤¡ÊË¡4¾ò1¹à6¹æ¡¦µ¬5¾ò5¹æ¡¢Ë¡9¾ò1¹à¡¦µ¬27¾ò2¹æ¥¤Åù»²¾È¡Ë¡£
¾¼ÏÂ60Ç¯Âå¤ÎË¡Î§¤Ç¤µ¤¨À©¸Â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢ÌÀ¼£～ÂçÀµ»þÂå¤Ë³«¶È¤·¤¿»³¼êÀþ¤Î±ØÌ¾¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡È¥¢¥Ð¥¦¥È¤ËÉÕ¤±¤¿¡É¤È¤·¤«¤¤¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤ÐÉÊÀî±Ø¡£Åì³¤Æ»¤Î½É¾ìÄ®¤À¤Ã¤¿¡ÖÉÊÀî½É¡×¤ËÍ³Íè¤¹¤ë±ØÌ¾¤À¤¬¡¢1872¡ÊÌÀ¼£5¡ËÇ¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿½éÂå¤Î±Ø¤ÏÉÊÀî½É¤«¤éÌó1km¤âÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Î¹¹Ô¡¦Å´Æ»´ØÏ¢¤ÎÃøºî¤¬Â¿¤¤ÆâÅÄ½¡¼£¤Ï¡¢ÉÊÀî½É¤Ë¤Ï½ÉÇñ»ÜÀß¤ä¿Í²È¡¦¾¦Å¹¤¬Â¿¤¯¡¢ÀþÏ©¤È±Ø¤ò·úÀß¤¹¤ë¤Ë¤ÏÎ©¤ÁÂà¤ÌäÂê¤Ê¤É¤¬Ê£»¨¤Ç»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î¥¤ì¤¿ÃÏ¤Ë·ú¤Æ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1878¡ÊÌÀ¼£11¡ËÇ¯¡¢Åìµþ¤¬15¶è¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÉÊÀî±Ø¤Ï¡Ö¼Ç¶è¡×¤ÎÆîÃ¼¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÊÀî½É¤Î¤¢¤Ã¤¿ÃÏ¤Ï¡¢Åìµþ¤Î³°¤Î¡Ö±Á¸¶·´¡×¤ËÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢±Ø¤È½É¤¬Åìµþ¤ÎÆâ³°¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
±Ø¤Ï¤½¤Î¸å¡¢1896¡ÊÌÀ¼£29¡ËÇ¯¤Ë¸½ºß¤ÎÃÏ¤Ë°ÜÅ¾¡£°ìÊý¡¢Åìµþ¤Ï1932¡Ê¾¼ÏÂ7¡ËÇ¯¤Ë»Ô°è¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢20¶è¤òÁýÀß¤·35¶è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬1947¡Ê¾¼ÏÂ22¡ËÇ¯¡¢ÂèÆó¼¡ÂçÀï¤ÇÂ¿¤¯¤Îµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤ÆÅìµþ¤Î¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤¿¤á¡¢³Æ¶è¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¶ÑÅù¤Ë¤·¤è¤¦¤È23¶è¤ËºÆÊÔ¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¤¹¤°ÆîÎÙ¤ê¤Ë¡ÖÉÊÀî¶è¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÉÊÀî±Ø¤Ï¹Á¶è¤ËÊÔÆþ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò·Ð¤Æ¡¢±ØÌ¾¤ÏÉÊÀî¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹Á¶è¤ËÎ©ÃÏ¤¹¤ë¤ä¤ä¤³¤·¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£ÀïºÒ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿ÃÏ°è¤ÎÉÔ¶Ñ¹Õ¤òÀ§Àµ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹ÔÀ¯¤Î¥Á¥°¥Ï¥°¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÌÜ¹õ±Ø¤â¡ÖÌÜ¹õ¶è¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¤Ï¡ÖÉÊÀî±Ø¡×¤Ë¤¢¤ë¡£
ÉÊÀî±Ø¤È»÷¤¿¥±ー¥¹¤Ë¡¢ÂçÄÍ±Ø¤¬¤¢¤ë¡£³«¶È¤Ï1903¡ÊÌÀ¼£36¡ËÇ¯¡£Åö»þ¤ÎÄ®Ì¾¤Ï¡ÖËÌËÅç·´Áã³ûÂ¼Âç»úÁã³û»úµÜÃç¡×¤Ç¡¢Áã³û¤ÎÀ¾¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¡ÖÀ¾Áã³û±Ø¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÏÌ¾¤ÎËöÈø¤ò¤È¤Ã¤Æ¡ÖµÜÃç±Ø¡×¤Ê¤É¤Î±ØÌ¾¤È¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡ÖÅìµþÅÔËÅç¶è¡×¤ËÂ°¤¹¤ë¡£
µÜÃç¤ÎÃÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¡ÖµÜ¡á¿À¼Ò¡×¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯Áã³ûÂ¼¤ÎÄÃ¼é¡¦Å·ÁÄ¿À¼Ò¡ÊËÅç¶èÆîÂçÄÍ£³ÃúÌÜ/µìÌ¾¡¦½½ÍåÑë½÷Æ²¡Ë¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¸½ºß¤ÏÃÏÌ¾¤È¤·¤Æ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»³¼êÀþÂçÄÍ-ÃÓÂÞ´Ö¤Î¾å¤Ë²Í¤«¤ë¾®¤µ¤ÊÎ¦¶¶¡ÖµÜÃç¶¶¡×¤È¡¢¾åÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê»ùÆ¸¸ø±à¡ÖµÜÃç¸ø±à¡×¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂçÄÍ¡×¤Î±ØÌ¾¤Ï¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¤«¡©¡¡¼Â¤Ï¡ÈËÜ²È¡¦ÂçÄÍ¡É¤Ï¡ÖÊ¸µþ¶è¡×¤Ë¤¢¤ë¡£ÂçÄÍ±Ø¤«¤éÌó700¥áー¥È¥ëÆî²¼¤·¤¿¡¢´Ý¥ÎÆâÀþ¡Ö¿·ÂçÄÍ¡×±Ø¤«¤é¤µ¤é¤ËÆîÂ¦¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬Ê¸µþ¶èÂçÄÍ1～6ÃúÌÜ¤Ç¡¢¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³Ø¤äÃÞÇÈÂç³ØÅìµþ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¢À×¸«½÷»ÒÂç³Ø¤Ê¤É¤¬¤Ò¤·¤á¤¯Ê¸¶µ¥¾ー¥ó¤À¡£Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþè¬²ÙÃ«±Ø¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÏÌ¾¡ØÂçÄÍ¡ÙÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡×¤ÎÈê¤Þ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢ËÜÍè¤ÎÃÏÌ¾¤Î¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤«¤Ê¤êÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë·úÀß¤·¤¿±Ø¤ÎÌ¾¤Ë¡ÖÂçÄÍ¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Ï»³¼êÀþÂçÄÍ±Ø¤ÎËÌÂ¦¤ÎÄ®Ì¾¤¬¡ÖËÅç¶èËÌÂçÄÍ¡×¡¢ÆîÂ¦¤¬¡ÖËÅç¶èÆîÂçÄÍ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ø¤ò¤Ï¤µ¤ó¤À°ÌÃÖ´Ø·¸¤¬ÌÀ³Î¤Ç¹çÍýÅª¤Ê¤è¤¦¤À¤¬¡¢¡ÖËÅç¶èÆîÂçÄÍ¡×¤Ï¡¢¡ÖÊ¸µþ¶èÂçÄÍ¡×¤ÎËÌÂ¦¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÊ£»¨¤À¡£
ÃÏ¿Þ¸¦µæ²È¤Îº£Èø·Ã²ð¤Ë¤è¤ë¤ÈËÅç¶èËÌÂçÄÍ¡¢Æ±ÆîÂçÄÍ¤ÎÄ®Ì¾¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï1969¡Ê¾¼ÏÂ44¡ËÇ¯¡£¤³¤Î¤È¤¡¢Ê¸µþ¶è¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂçÄÍ¤ÎÄ®Ì¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÌ¾¤Å¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ÊËÅç¶è¤ÈÊ¸µþ¶è¤Î¡ËÃ´Åö¼Ô´Ö¤Ç¾ðÊó¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢ÃÏÌ¾À¯ºö¤Î¤ªÁÆËö¤Ê°ìÅµ·¿¡×¤È¼ê¸·¤·¤¤¡£
Åìµþ¤Î±ØÌ¾¡¦ÃÏÌ¾¤Î¥È¥ê¥Ó¥¢¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëºÝ¡¢¤³¤Î¤ª¤«¤·¤Ê»öÂÖ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£ÀéÂåÅÄ¶è¡¦ÂæÅì¶è¡¦ËÏÅÄ¶è¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥¥Ð¡×
½©ÍÕ¸¶±Ø¤âÊ¶¤é¤ï¤·¤¤¡£1890¡ÊÌÀ¼£23¡ËÇ¯¡¢ÆüËÜÅ´Æ»¡ÊÌ±±Ä¡Ë¾åÌî-½©ÍÕ¸¶´Ö¤Î²ßÊªÎó¼Ö±Ø¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢Åö»þ¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï²ßÊª¼è°·½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¡¢±Ø¤¬Î©ÃÏ¤¹¤ë½»½ê¤ÏÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄº´µ×´ÖÄ®¡£°ìÊý¡¢1964¡Ê¾¼ÏÂ39¡ËÇ¯¤Î½»µïÉ½¼¨¼Â»Ü¤ÎºÝ¤ËÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¡Ö½©ÍÕ¸¶¡×¤È¤¤¤¦½»½ê¤Ï¡¢ÂæÅì¶è¤Ë¤¢¤ë¡£
½©ÍÕ¤Î±ØÌ¾¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Ë¤¢¤ë²ÐËÉ¡Ê¤Ò¤Ö¤»/²ÐºÒËÉ»ß¡Ë¤Î¿À¤Ç¤¢¤ë¡Ö½©ÍÕ»³ËÜµÜ½©ÍÕ¿À¼Ò¡×¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢ÉÍ¾¾¤Î²ÐËÉ¤Î¿À¤ÎÌ¾¤¬Åìµþ¤Î±ØÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ï¹¾¸Í»þÂå½é´ü¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤æ¤«¤ê¤ÎÉÍ¾¾¤«¤é¹¾¸Í¾ë¤ËÊ¬ã«¡Ê¤Ö¤ó¤·¡Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬µ¯¸»¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡£
¤½¤Î²ÐËÉ¤Î¿À¤¬ÌÀ¼£°Ý¿·Ä¾¸å¡¢¸½ºß½©ÍÕ¸¶±Ø¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¹¤µÌó9000ÄÚ¡ÊÌó3ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¡Ë¤ËµÚ¤Ö²Ð½üÃÏ¡ÊÈòÆñ¾ì½ê¡Ë¤Ë´«ÀÁ¡Ê¤«¤ó¤¸¤ç¤¦¡Ë¤µ¤ì¡¢¡ÖÄÃ²Ð¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¿À¼Ò¤¬·ú¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢½©ÍÕ¤Î¿À¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¤¤¿¡£Ìó5¥¥íÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¸þÅç¡¦½©ÍÕ¿À¼Ò¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡Ë¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯ÉÍ¾¾¤«¤éÊ¬ã«¤·¤¿²Ð½ü¿®¶Ä¤Î¿À¤òº×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²ÎÀî¹½Å¤Î¡ØÌ¾½ê¹¾¸ÍÉ´·Ê¡Ù¤Ë¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¹ÈÍÕ¤Î·Ê¾¡ÃÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¹¾¸Í½îÌ±¤Ë¤Ï¡¢½©ÍÕ¤È¤¤¤¨¤Ð¸þÅç¤ÎÊý¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤½¤³¤«¤é¡¢²Ð½üÃÏ¤ÎÄÃ²Ð¼Ò¤Ï¡Ö¸þÅç¤«¤é½©ÍÕ¤µ¤Þ¤¬´«ÀÁ¤µ¤ì¤¿¿À¼Ò¡×¤È»×¤¤¹þ¤à¿Í¡¹¤¬Áý¤¨¡¢¤Þ¤¿ÆÉ¤ßÊý¤â¡Ö½©ÍÕ¤µ¤Þ¤¬¤¤¤ë¸¶¤Ã¤Ñ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¥Ï¥Î¥Ï¥é¡×¡Ö¥¢¥¥Ð¥Ã¥Ñ¥é¡×¤Ê¤É¡¢¹¥¤¾¡¼ê¤Ë¸Æ¤Ó»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¼ÂºÝ¡¢±ØÌ¾¤ÎÆÉ¤ßÊý¤â¡Ö¥¢¥¥Ï¥Î¥Ï¥é¡×¡Ö¥¢¥¥Ð¥Ï¥é¡×¤ÈÊÑÁ«¤·¡¢¡Ö¥¢¥¥Ï¥Ð¥é¡×¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï1911¡ÊÌÀ¼£44¡ËÇ¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢²Ð½üÃÏ¤ÎÉßÃÏ¤ò³ä¤¤¤Æ½©ÍÕ¸¶±Ø¤ò·úÀß¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÄÃ²Ð¼Ò¤ÏÌó3kmËÌ¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¸½ºß¡¢ÂæÅì¶è¾¾¤¬Ã«¤Ë¤¢¤ë½©ÍÕ¿À¼Ò¡£¸þÅç¤È¤ÏÊÌ¤Î¿À¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ë²Ã¤¨¤Æ1964Ç¯¡¢ÂæÅì¶è¤Î¹ÔÀ¯ÃÏÌ¾¤È¤·¤Æ½©ÍÕ¸¶¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö½©ÍÕ¡×¤Ï±Ø¤¬ÀéÂåÅÄ¶è¤Ë¤¢¤ê¡¢¿À¼Ò¤¬ËÏÅÄ¶è¤ÈÂæÅì¶è¡¢¹ÔÀ¯ÃÏÌ¾¤ÏÂæÅì¶è¤È¤¤¤¦¡¢²¿¤È¤âº®Íð¤·¤¿»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ ¤½¤Î¡Ö¥¢¥¥Ð¡×¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÆüËÜÊ¸²½¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤¢¤ë¡£