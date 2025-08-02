41ºÐ¡¦¿Íµ¤Åç·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬·ëº§¡¡¡ÈÆüËÜ°ì¿Í¸ý¾¯¤Ê¤¤¡ÉÅç¤«¤é¾ðÊóÈ¯¿®¡Ö»Ò¶¡¤¿¤¯¤µ¤ó»º¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡ÅÐÏ¿¼Ô21Ëü¿ÍÄ¶¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÀÄ¥öÅç¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦º´¡¹ÌÚ²Ã³¨¡Ê41¡Ë¤¬2Æü¡¢Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤«¤éÌó360¥¥í¡¢È¬¾æÅç¤«¤é¤ÏÆî¤ËÌó70¥¥íÎ¥¤ì¤¿¡ÖÀä³¤¤Î¸ÉÅç¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÀÄ¥±Åç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¡£Åç¤Ë¤Ï¹â¹»¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢15ºÐ¤ÇÅìµþ¤Î¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢½¢¿¦¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤Ëµ¢¶¿¡£SNS¤äYouTube¤ÇÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯¿®¤ò»Ï¤á¡¢¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÀßÎ©¤ä¥Ä¥¢¡¼¥¬¥¤¥É¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤Çº´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç5Ç¯·Ð¤Ã¤ÆÅö¤ËÌ´Ãæ¤Ç¿§¡¹¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä»ä¡¢Ç¯Îð¤¬º£41¡£1·î¤ÎÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢42¤Î³ØÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ÎÅç¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÎø°¦¤È¤«·ëº§¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¤¿¤À¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Åç¤Î¿Í¸ý¤ÏºòÇ¯10·î»þÅÀ¤Ç161¿Í¡£ÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¿Í¸ý¤¬¾¯¤Ê¤¤¼«¼£ÂÎ¤Î°ì¤Ä¡£¡ÖÀÄ¥öÅç¤Î¤¿¤á¤Ë¤â»Ò¶¡»º¤ó¤À¤é¤È¤«¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì±þ·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤ÆÇ¥³è¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤¯¤µ¤ó»º¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ø¤«¤ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì±þ¤½¤¦¤¤¤¦¤ªÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¿´ÇÛ¤Ï³§¤µ¤óÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£