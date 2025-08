秘伝のガラスープ×フワフワ卵と納豆が自家製麵に絡む！ 新宿の老舗ラーメン店こだわりの一杯

グルメなあの人の“推し麺”とは? 今回訪れたのは、アートディレクターの秋山具義さんがおすすめする「らぁめん 満来」。食通をうならせた一杯を紹介します。

〈これが推し麺!〉

今回訪れたのは、アートディレクターの秋山具義さんがおすすめする新宿西口の「らぁめん 満来」。近くで働くサラリーマンにも人気のお店だ。

1961年創業、行列の絶えない新宿の老舗「らぁめん 満来」

広々とした入り口

秋山さん

1961年創業のこちらは以前から気になっていましたが、今年の2月に初めて行きました。「チャーシューざる」を食べて、こんなに好みのものを今まで食べなかったことに後悔。その時に他のメニューで気になったのが「納豆ざる」で、再訪して実際に頼んでみると、納豆と卵のつけ汁のおいしさに感激しました。

カウンター15席の店内

創業者の高野晃一氏によって練馬区田柄で誕生し、その後中野店、新宿職安通り店、そして現在の新宿店へと移転してきた「らぁめん 満来」。自社ビルの建て替えで一時高円寺にて移転営業を行い、2007年12月より現在の場所で営業を続けている。カウンター15席に対し、1時間あたり50〜60人、1日300〜400人が来店するほど人気だ。

じっくり煮込んだスープ

スープは大山鶏などの鶏ガラをメインに、豚のゲンコツなどを加えて6時間ほどじっくり煮込んだもの。スープはチャーシュー用にも別で仕込んであり、こちらは鶏ガラ少なめで、ネギなどの香味野菜をたっぷりと使用している。

厚みのあるチャーシュー

チャーシューは、国産の豚肩ロースを使用。チャーシュー専用のガラスープで煮込み、創業時から継ぎ足されている特製チャーシューダレにくぐらせる。これらの麺、スープ、角切りチャーシューがすべてのメニューのベースだ。

醬油ベースのかえしは創業時からの継ぎ足し

「らぁめん 満来」で一番人気のメニューが、「チャーシューざる」1,800円。つけ汁には、ブロックメンマと輪切りの白ネギ、角切りチャーシュー、創業時から継ぎ足している醬油ベースのかえし、七味、鶏ガラスープが入っており、鶏油や葱油をまわしかけている。最後に230gものチャーシューを、つけ汁が見えなくなるほどトッピングして完成だ。

つけ汁を覆うチャーシュー

厚さ2cmほどはありそうなボリューミーなチャーシューは、ホロッとほどけるようなやわらかさ。豚の角煮やステーキのような食べ応えがありながら、醤油ベースのチャーシューダレと鶏ガラのうまみを吸ったチャーシューは、豚肉の滋味を引き立てる優しい味わいだ。そこに七味の爽やかな辛さ、穀物酢でさっぱりとした食後感になるよう調整されたつけ汁が加わり、最高のバランスを生んでいる。

フワフワの生卵と納豆×鶏ガラスープのうまみが麺に絡む「納豆ざる」

納豆と卵と絡ませる

秋山さん

打ち立てのもっちりとした自家製麺で、納豆のつけ汁もよく絡んでおいしいです。

具義さんが推すのが「チャーシューざる」に次いで人気の「納豆ざる」1,450円だ。麺やつけ汁は「チャーシューざる」と同じだが、トッピングのチャーシューの代わりに、生卵と納豆をまわしかけている。使用しているのは市販の小粒納豆と一般的な生卵。納豆ダレは使わず、隠し味に柚子を加え、納豆と生卵を合わせて空気を含ませつつ、泡立つ手前までレンゲでかきまぜている。

つけ汁にたっぷりとのせる

秋山さん

納豆と卵がよく混ぜられているつけ汁は、見た目が美しい黄色で、つけ汁の味もまろやかになり、今まで食べた納豆ラーメン系で一番おいしかったです。「チャーシューざる」ほどチャーシューの量はありませんが、食べ応えあるチャーシューがゴロッと入っていておいしいです。麺の上の海苔も良い味出しています。

つけ汁が絡みやすい麺

納豆と卵というと、パンチの利いたつけ汁の味とぶつかりそうに思うが、合わせることで味に奥行きを生み、まろやかさを加えてくれている。フワフワになったつけ汁は、麺にもしっかり味が絡む。

納豆とチャーシューが意外と合う

1人前70gも入った角切りチャーシューも、納豆つけ汁に寄り添うような相性の良さだ。シャキシャキとした歯ごたえをしたブロックメンマの甘さ、七味の辛さ、酢の酸味、海苔のミネラルを伴ったうまみなど、食べ飽きないようさまざまな味で全体のバランスが整えられているのも良い。麺は1人前600gとボリューム満点だが、食べるたびに多彩な味が広がり、箸が進む。

昼時や夕食時は行列必至の「らぁめん 満来」だが、店長によると15〜18時、平日21時以降は比較的空いているため狙い目だという。栄養価が高く、スタミナがつく「納豆ざる」でおいしく猛暑に備えたいところだ。

教えてくれた人

<店舗情報>◆らぁめん 満来住所 : 東京都新宿区西新宿1-4-10TEL : 03-3340-2727

秋山具義

1966年秋葉原生まれ。1990年日本大学芸術学部卒業。広告代理店I&S(現 I&S BBDO)を経て、1999年デイリーフレッシュ設立。広告キャンペーン、パッケージ、写真集、CDジャケット、キャラクターデザインなど幅広い分野でアートディレクションを行う。主な仕事に、東洋水産「マルちゃん正麺」広告・パッケージデザイン、AKB48「ヘビーローテーション」CDジャケットデザインなど。著書に「世界はデザインでできている」がある。2016年より「食べログ」グルメ著名人としても活動。J-WAVE「ALL GOOD FRIDAY」にランチのスペシャリストとして出演している。

※価格は税込。

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

撮影:佐藤潮

