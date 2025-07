人気メニューはパリパリの四角いピザに特製ナポリタン！ 老舗イタリアンが旧店舗から目と鼻の先にお引越し（東京・銀座）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、銀座のコリドー通り沿いに移転オープンした老舗イタリアンです。半世紀以上の間、銀座の地で愛され続けてきた名物料理の数々を楽しめます。

銀座シシリア(東京・銀座)

自然光たっぷりの店内 出典:yamay630さん

2025年6月、内幸町駅から徒歩約5分のところに「銀座シシリア」が移転オープンしました。以前の店舗から70mほど新橋駅方面に向かった、コリドー通り沿いにあります。陽光が差し込む3階フロアの新店舗は、明るく開放的な雰囲気です。

(左から時計回りに)グリーンサラダ、シシリア特製四角いピザ、ナポリタン 写真:お店から

お店は1971年に創業。秘伝のドレッシングで味わう「グリーンサラダ」(950円)やクリスピーな極薄の「四角いピザ」(1,100円〜)、芸能人や著名人のファンも多い「ナポリタン」(1,350円)など、半世紀以上受け継がれてきた伝統の味は、2代、3代と世代を超えて親しまれています。

ランチのナポリタンは、エビの代わりにベーコンをトッピング 出典:Casual Gourmet Questさん

通常のメニューにスープが付く平日限定のランチメニューは、コスパが高いと評判です。「ナポリタン」(850円)も「四角いピザ」(900円)も、1,000円以下でいただけるというからありがたい限り。

アサリのガーリックピラフ 写真:お店から

ディナーメニューの「アサリのガーリックピラフ」(1,500円)や「アサリバジリコパスタ」(1,450円)は、隠れ人気メニュー。ワインのアテにしたくなる「マッシュルームとエビのアヒージョ」(1,000円)や、厳選した「黒毛和牛サーロインステーキ」(200g 3,980円)もおすすめです。

オリジナルラベルワインのほか豊富な品揃え 写真:お店から

ワインは、オリジナルラベルのコラボワイン(ボトル各3,900円)をはじめ、フランスやイタリア、国内などから多数取り揃えています。ランチタイムは、グラスワインも350円という良心的な価格で提供中。

店内 写真:お店から

創業当初から変わらないギンガムチェックのテーブルクロス。ところどころに懐かしさを感じさせるホッとできる空間です。座席はテーブル34席。テーブルのレイアウトも可能なのでグループ会食にも。

昭和、平成、令和と変化が激しい時代の中で、オープン当初から守り続けてきた味と雰囲気を楽しめる銀座の良店。近くにお勤めの方はもちろん、お出かけやショッピングの合間にもおすすめです。

食べログレビュアーのコメント

ナポリタン 出典:どくだみちゃんさん

『移転前とランチメニューの構成は変わらずかと。

今回は久しぶりのナポリタン850円に! 他に野菜スープが付きます。

程なくして供されたそれは懐かし〜いビジュアル。

ベーコンピーマン玉ねぎ入りと至ってシンプルですが、

これが癖になる味わいで。

ケチャップベースでニンニクがしっかり効かせてあります。

以前と変わらず作れそうで作れないお味に仕上がっていました!

粉チーズをたっぷりかけて味変も。

価格も変わらず良心的。

久しぶりにいただけてほっとしました。

やっぱり一生通い続けたいなあと再認識。

次回は絶対四角いピザ!』(どくだみちゃんさん)

クリスピー感がたまらない 出典:a30af5さん

『銀座シシリアといえば、やっぱりナポリタンに四角くて薄いピザ!

ピザが自分好みにアレンジできちゃうのも大好きな点のひとつ!

薄くてパリパリのピザ生地に自分好みなピザが食べられるところがとてもお気に入りです

あとは、ガーリックがよくきいたアサリガーリックピラフ

ぜひ食べてほしいと自信持って紹介できるほどのピラフで行くたびに注文しています!

周りの人にもおすすめしてしまうほど、大好きなイタリアンです』(a30af5さん)

※価格は税込

<店舗情報>◆銀座シシリア住所 : 東京都中央区銀座8-3-1 GINZATOKIDENビル 3FTEL : 050-5456-3940

文:斎藤亜希

