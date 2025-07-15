Ãæ¹ñ¥¤¥ó¥É¡¢ÊÆ¡Ö°Ò³Å¡×¤ËÂÐ¹³¤«¡¡¥í¥·¥¢¤È¶ÛÌ©¤Ê´Ø·¸°Ý»ý
¡¡¡ÚËÌµþ¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤¬ÄäÀï¤Ë±þ¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Âè»°¹ñ¤Ë¡Ö2¼¡À©ºÛ¡×¤ò²Ê¤¹¤È·Ù¹ð¤·¡¢¹ØÆþÄä»ß¤òÇ÷¤Ã¤¿¡£Ç°Æ¬¤ËÃÖ¤¯¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤È¥¤¥ó¥É¡£Î¾¹ñ¤Ï¥í¥·¥¢¤È¶ÛÌ©¤Ê´Ø·¸¤òÊÝ¤Á¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¡Ö°Ò³Å¡×¤Ë½¾¤¤¹ØÆþ¤ò¹µ¤¨¤ëÅ¸³«¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£ÊÆÂ¦¤Î½ÐÊý¤òÃí»ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤òÎý¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï5·î¤Ë¥í¥·¥¢¤ÎÂÐ¥É¥¤¥ÄÀï¾¡80Ç¯µÇ°Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥â¥¹¥¯¥ï¤òË¬Ìä¤·¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤ÇÎ¾¹ñ¤Î·ëÂ«¤ò³ÎÇ§¡£Ãæ¥í¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ç¡Ö¶¦Æ®¡×¤¹¤ë»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÃæÎ©¤ò¶¯Ä´¤·¡¢ÂÐ¥íÀ©ºÛ¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤À¡£¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å¤â¡ÖÀµ¾ï¤ÊËÇ°×¡×¡ÊÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡Ë¤ÏÂ³¤±¤ë¤È¤·¡¢¥í¥·¥¢¤«¤é¸¶Ìý¤äÅ·Á³¥¬¥¹¤ÎÍ¢Æþ¤ò³ÈÂç¤µ¤»¡¢ÀïÈñÄ´Ã£¤ò»ö¼Â¾å»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÀÇ´ØÁí½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÌó625²¯¥É¥ë¡ÊÌó9Ãû228²¯±ß¡Ë¤Î¸¶Ìý¤òÍ¢Æþ¡¢¿¯¹¶Á°¤Î21Ç¯¤«¤é54¡óÁý¤¨¤¿¡£24Ç¯¤ÎÃæ¥íËÇ°×Áí³Û¤Ï²áµîºÇ¹â¤ÎÌó2448²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£