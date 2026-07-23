中国が23日から2日間、台湾海峡で実弾を使った軍事演習を行うと発表しました。中国の海事局によりますと、台湾海峡での軍事演習は、23日から2日間、午前6時から午後6時まで行われるということです。具体的な演習内容は明らかにしていませんが、軍事演習では実弾射撃も行われるということで、海事局は周辺海域での船舶の航行を禁止しています。中国は王毅外相が22日、アメリカのルビオ国務長官と会談し、9月に予定される習近平国家