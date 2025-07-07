¡Ö¼¡¤Î°æ¾å¾°Ìï¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¼ã¼êÁª¼ê¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä±£¤µ¤ìÂ³¤±¤ë»à¤Î¿¿Áê¤È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤ËÁã¿©¤¦°Ç

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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_info.html
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https://jscp.or.jp/soudan/index.html