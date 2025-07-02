¡ÖÉå¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê½¤¤¤¬¤¹¤ë¡×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ë35ºÐÃËÀ°äÂÎ¡¡ËÌÀ¿°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤ò»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¡¡Åìµþ¡¦¿·½É¡¡·Ù»ëÄ£
Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ë35ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢30ºÐ¤ÎÃË¤¬¶ÛµÞÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÉå¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê½¤¤¤¬¤¹¤ë¡×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ë35ºÐÃËÀ°äÂÎ¡¡ËÌÀ¿°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤ò»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¡¡Åìµþ¡¦¿·½É¡¡·Ù»ëÄ£
»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤Ç¶ÛµÞÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌÀ¿°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤Ç¡¢Àè·î27Æü¤´¤í¡¢¤Û¤«¤Î¿ÍÊª¤È¶¦ËÅ¤·¡¢¿·½É¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÍá¼¼Æâ¤Ë»Å»ö¾å¤ÎÃÎ¿Í¤ÎÀ®À¥ÁÔ°ìÏº¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤Î°äÂÎ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤òÈï¤»¡¢°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À®À¥¤µ¤ó¤ÎÆ¬Éô¤Ë¤Ï³°½ý¤¬¤¢¤ê¡¢ÍáÁå¤Ë¤â¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤àÃËÀ
¡Ö¶âÍËÆü¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÅÚÍË¤Ë¥É¥¢³«¤±¤ÆÏ²¼½Ð¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½¤«¤Ã¤¿¡×
ËÌÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸½¾ì¤ÎÉô²°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª¤Î»£±Æ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢ËÌÍÆµ¿¼Ô¤Î¤Û¤«¤ËÃË1¿Í¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¤³¤ÎÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢À®À¥¤µ¤ó¤¬»àË´¤·¤¿¤¤¤¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£