¹ñÀÇ¼ý¤¬²áµîºÇ¹â£·£µÃû±ßÂæ¡¢£²£´Ç¯ÅÙ¡¦£µÇ¯Ï¢Â³¤Ç¹¹¿·¤Ø¡ÄÊª²Á¹â¤Ç¾ÃÈñÀÇ¤äË¡¿ÍÀÇ¤¬¿¤Ó¤ë
¡¡£²£°£²£´Ç¯ÅÙ¤Î¹ñ¤Î°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÀÇ¼ý¤¬£·£µÃû±ßÂæÁ°È¾¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£³£°Æü¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯ÅÙ¡Ê£·£²Ãû£·£¶£±²¯±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢£µÇ¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£Êª²Á¹â¤ò¼õ¤±¤Æ¾ÃÈñÀÇ¼ý¤¬¿¤Ó¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¥Ä´¤Ê´ë¶È¶ÈÀÓ¤òÈ¿±Ç¤·¤ÆË¡¿ÍÀÇ¼ý¤âÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÀÇ¼ý¼ÂÀÓ¤Ï¡¢£³·î´ü·è»»´ë¶È¤ÎË¡¿ÍÀÇ¤Ê¤É¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤ë£µ·îÊ¬¤Þ¤Ç¤¬½¸·×ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºâÌ³¾Ê¤Ï¡¢ÀÇ¼ý¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿·è»»¸«¹þ¤ß¤ò½µÆâ¤Ë¤âÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡¡£²£´Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇ¼ý¤Ï¡¢ÊäÀµÍ½»»¤òÊÔÀ®¤·¤¿ºòÇ¯£±£±·î»þÅÀ¤Ç¤Ï£·£³Ãû£´£³£µ£°²¯±ß¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ìó£±¡¦£¸Ãû±ß¤Î¾å¿¶¤ì¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¾ÃÈñÀÇ¤Ï¡¢»ñ¸»¹â¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¦ÃÍ¾å¤²¤ÇÀ½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤«¤«¤ëÀÇ¤¬Áý¤¨¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¾ÃÈñ¤â·øÄ´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯¿¤Ó¤¿¡£
¡¡£²£µÇ¯£³·î´ü·è»»¤ÇÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¹¥·è»»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¼ý¤â£²£³Ç¯ÅÙ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡££Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë´ë¶È¤Î£²£µÇ¯£³·î´ü·è»»¤Ç¤Ï¡¢ÅÅµ¡¤ä¾®Çä¤ê¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ê¤É¤¬ºÇ½ªÍø±×¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£··î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿£²£³Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇ¼ý¼ÂÀÓ¤Ç¤Ï¡¢¸«¹þ¤ß¤«¤é£²¡¦£µÃû±ß¼å¤Î¾å¿¶¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾å¿¶¤ìÊ¬¤ÏÀÖ»ú¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹ÔÍÞÀ©¤ä¹ñºÄ¤Î½þ´Ô¡¢ËÉ±ÒÈñÁý³Û¤Îºâ¸»¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤¿¡£