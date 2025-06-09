Æü¹â²°¤Ç¡È2000±ßÊ¬¡ÉÃíÊ¸¤·¤Æ¤ß¤¿¡£Äê¿©¤ÈÌÍ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¤òÍê¤à¤Ù¤¡×¤È¿©Íß²¢À¹¤Êµ¼Ô¤¬ÃÇ¸À¤¹¤ë¥ï¥±
»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢ÁÄÉãÊì¤¬ÊÆ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤´ÈÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¡×¤Ï²¿¤è¤ê¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥°¥ê¥ë¤Î¥é¥¤¥¹¥»¥Ã¥È¤òÍê¤à¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÊÆ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
Âç¿Í¸þ¤±¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤Î¤À¤«¤éÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ÐÅöÁ³¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ºá°´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼¡¤³¤½¤Ï¿©¤ÙÀÚ¤í¤¦¡×¤È·è°Õ¤·¡¢È¾Ê¬»Ä¤·¤«¤é»°Ê¬¤Î°ì»Ä¤·¤Ø¤È¡¢½ù¡¹¤Ë»Ä¤¹ÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¡¢10ºÐ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Ë´°¿©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸«»ö¤ÊÈîËþ»ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡30Âå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤«¤é¿©Íß¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
¤½¤ì¤«¤é20Ç¯¡£¡Ö30ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤È¿©Íß¤¬Íî¤Á¤Æ¾¯¿©¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¤Î¿©Íß¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¤´ÈÓ¤ÎÎÌ¤¬Áª¤Ù¤ë¤Ê¤éÂçÀ¹¤ê¤Ë¤·¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤âÂØ¤¨¶Ì¤ò¤¹¤ë¡£²óÅ¾¼÷»Ê¤Ë¹Ô¤±¤Ð20»®°Ê¾å¤ÏÊ¿µ¤¤ÇÊ¿¤é¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç²ñ·×¤¬1Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¿©Èñ¤ÇÇËÃ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£¼«¿æ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¤É¤³¤âÈþÌ£¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¿©»ö¤Ê¤ó¤Æ¥«¥¹¤À¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤È¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿³ä¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á³°¿©¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËËèÆüºÝ¸Â¤Ê¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿©¸å¤ËÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤¬½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤³¤ÇºÇ¶á¤Ï¡Ö2000±ß¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤¿¡£¡ÖÎÌ¤ò¸º¤é¤»¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÅÙ¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤ÈËþÊ¢¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤¿¤À¡¢ÃÍÃÊ¤Î¾å¸Â¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÁÏ°Õ¹©É×¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿©»ö¤Ç¤â¿©Íß¤â³Ú¤·¤ß¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢2000±ß¤È¤¤¤¦Çû¤ê¤òÀß¤±¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤ÇÍßË¾¤Î¤Þ¤Þ¤ËÈÓ¤ò¿©¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¢¡2000±ß¤ÇÂçËþÂ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
É®¼Ô¤¬½»¤àµÈ¾Í»û¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÌë¤Ë¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡ÖÌë¡×¤È¤Ï22»þ²á¤®¤ò»Ø¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ìë¹¹¤«¤·¤Î¿Í´Ö¤¿¤Á¤Î¿©Íß¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Æü¹â²°¤Ç¤¢¤ë¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ËÉÙ¤Ê¤³¤ÎÅ¹¤Ç2000±ß¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡£¼ç¿©¤ò2¤ÄÁª¤Ö¤«¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤òÂ¿¤¯ÃíÊ¸¤¹¤ë¤«¤ÇÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤·¡¢ÃÍÃÊ¤ÎÇû¤ê¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â5000±ß¤Ï·Ú¤¯Ä¶¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÆ±Å¹¤Ç¡¢É®¼Ô¤¬¹Í¤¨¤ë2000±ß¤Î»È¤¤Êý¤¬¡¢À¸Õª¾Æ¤Äê¿©¡Ê850±ß¡Ë¡¢½Á¤Ê¤·¥é¡¼¥á¥ó¡Ê640±ß¡Ë¡¢¤ä¤¤È¤ê¡Ê220±ß¡Ë¡¢ÈéÉÕ¤¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¡Ê290±ß¡Ë¤Î4ÉÊ¤À¡£¤³¤ì¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É2000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¢¡¡ÖÆü¹â²°¤Ç°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤ò¼Â¿©
¤Þ¤º¡¢Æü¹â²°¤Ç°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤ÏÀ¸Õª¾Æ¤Äê¿©¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£À¸Õª¤Î¿É¤µ¤Ï´¶¤¸¤º¡¢´Å¤À¤ì¤¬ÆùÁ´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÊÆ¤¬¿Ê¤à¡£ËÜÍè¤ÏÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤âÍí¤á¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¤Ê¤ë¡£¥Þ¥«¥í¥Ë¤âÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤À¡£
ÊÆ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¿Ê¤à¤Î¤À¤¬¡¢¤ä¤¤È¤ê¤â¤ª¤«¤º¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¤¤Á¤ó¤È²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤¿¤á¡¢¼ò¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥¸¥ç¥Ã¥2ÇÕ¤Ï°û¤ß´³¤»¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï29ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¼ò¤Î°û¤ß¤¹¤®¤Ç¡¢´ÎÂ¡¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¢¤ë¦Ã-GTP¤¬¡Ö2410¡ÊÄÌ¾ï¤Ï40¡Á60¡Ë¡×¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬°û¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áº£¤Ï¡¢¤ª¤«¤º¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç»¤¤Ì£ÉÕ¤±¤ÎÆùÎÁÍý¤¬2¤Ä¤â¤¢¤ë¤È¡¢¤â¤¦1ÇÕ¤´ÈÓ¤ò¤ªÂå¤ï¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©´¶¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç½Á¤Ê¤·¥é¡¼¥á¥ó¤¬³è¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¢¡¡È³°¿©»þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤òÁª¤Ö¤Ù¤
Æü¹â²°¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤é²È¤Ç¤âºî¤ì¤ë¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÉáÃÊ²È¤Ç¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤À¡£
¶á¤¤ÃÍÃÊ¤Ç¡ÖÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¥¿¥ó¥á¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶³°¿©¤ÇÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç½Á¤Ê¤·¥é¡¼¥á¥ó¤òÁª¤Ö¤Î¤À¡£
Âç¿Í¸þ¤±¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤Î¤À¤«¤éÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ÐÅöÁ³¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ºá°´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼¡¤³¤½¤Ï¿©¤ÙÀÚ¤í¤¦¡×¤È·è°Õ¤·¡¢È¾Ê¬»Ä¤·¤«¤é»°Ê¬¤Î°ì»Ä¤·¤Ø¤È¡¢½ù¡¹¤Ë»Ä¤¹ÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¡¢10ºÐ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Ë´°¿©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸«»ö¤ÊÈîËþ»ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é20Ç¯¡£¡Ö30ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤È¿©Íß¤¬Íî¤Á¤Æ¾¯¿©¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¤Î¿©Íß¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¤´ÈÓ¤ÎÎÌ¤¬Áª¤Ù¤ë¤Ê¤éÂçÀ¹¤ê¤Ë¤·¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤âÂØ¤¨¶Ì¤ò¤¹¤ë¡£²óÅ¾¼÷»Ê¤Ë¹Ô¤±¤Ð20»®°Ê¾å¤ÏÊ¿µ¤¤ÇÊ¿¤é¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç²ñ·×¤¬1Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¿©Èñ¤ÇÇËÃ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£¼«¿æ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¤É¤³¤âÈþÌ£¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¿©»ö¤Ê¤ó¤Æ¥«¥¹¤À¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤È¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿³ä¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á³°¿©¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËËèÆüºÝ¸Â¤Ê¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿©¸å¤ËÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤¬½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤³¤ÇºÇ¶á¤Ï¡Ö2000±ß¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤¿¡£¡ÖÎÌ¤ò¸º¤é¤»¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÅÙ¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤ÈËþÊ¢¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤¿¤À¡¢ÃÍÃÊ¤Î¾å¸Â¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÁÏ°Õ¹©É×¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿©»ö¤Ç¤â¿©Íß¤â³Ú¤·¤ß¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢2000±ß¤È¤¤¤¦Çû¤ê¤òÀß¤±¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤ÇÍßË¾¤Î¤Þ¤Þ¤ËÈÓ¤ò¿©¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¢¡2000±ß¤ÇÂçËþÂ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
É®¼Ô¤¬½»¤àµÈ¾Í»û¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÌë¤Ë¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡ÖÌë¡×¤È¤Ï22»þ²á¤®¤ò»Ø¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ìë¹¹¤«¤·¤Î¿Í´Ö¤¿¤Á¤Î¿©Íß¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Æü¹â²°¤Ç¤¢¤ë¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ËÉÙ¤Ê¤³¤ÎÅ¹¤Ç2000±ß¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡£¼ç¿©¤ò2¤ÄÁª¤Ö¤«¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤òÂ¿¤¯ÃíÊ¸¤¹¤ë¤«¤ÇÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤·¡¢ÃÍÃÊ¤ÎÇû¤ê¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â5000±ß¤Ï·Ú¤¯Ä¶¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÆ±Å¹¤Ç¡¢É®¼Ô¤¬¹Í¤¨¤ë2000±ß¤Î»È¤¤Êý¤¬¡¢À¸Õª¾Æ¤Äê¿©¡Ê850±ß¡Ë¡¢½Á¤Ê¤·¥é¡¼¥á¥ó¡Ê640±ß¡Ë¡¢¤ä¤¤È¤ê¡Ê220±ß¡Ë¡¢ÈéÉÕ¤¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¡Ê290±ß¡Ë¤Î4ÉÊ¤À¡£¤³¤ì¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É2000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¢¡¡ÖÆü¹â²°¤Ç°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤ò¼Â¿©
¤Þ¤º¡¢Æü¹â²°¤Ç°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤ÏÀ¸Õª¾Æ¤Äê¿©¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£À¸Õª¤Î¿É¤µ¤Ï´¶¤¸¤º¡¢´Å¤À¤ì¤¬ÆùÁ´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÊÆ¤¬¿Ê¤à¡£ËÜÍè¤ÏÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤âÍí¤á¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¤Ê¤ë¡£¥Þ¥«¥í¥Ë¤âÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤À¡£
ÊÆ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¿Ê¤à¤Î¤À¤¬¡¢¤ä¤¤È¤ê¤â¤ª¤«¤º¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¤¤Á¤ó¤È²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤¿¤á¡¢¼ò¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥¸¥ç¥Ã¥2ÇÕ¤Ï°û¤ß´³¤»¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï29ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¼ò¤Î°û¤ß¤¹¤®¤Ç¡¢´ÎÂ¡¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¢¤ë¦Ã-GTP¤¬¡Ö2410¡ÊÄÌ¾ï¤Ï40¡Á60¡Ë¡×¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬°û¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áº£¤Ï¡¢¤ª¤«¤º¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç»¤¤Ì£ÉÕ¤±¤ÎÆùÎÁÍý¤¬2¤Ä¤â¤¢¤ë¤È¡¢¤â¤¦1ÇÕ¤´ÈÓ¤ò¤ªÂå¤ï¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©´¶¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç½Á¤Ê¤·¥é¡¼¥á¥ó¤¬³è¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¢¡¡È³°¿©»þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤òÁª¤Ö¤Ù¤
Æü¹â²°¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤é²È¤Ç¤âºî¤ì¤ë¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÉáÃÊ²È¤Ç¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤À¡£
¶á¤¤ÃÍÃÊ¤Ç¡ÖÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¥¿¥ó¥á¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶³°¿©¤ÇÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç½Á¤Ê¤·¥é¡¼¥á¥ó¤òÁª¤Ö¤Î¤À¡£