【Happyくじ My Melody & Kuromi50th&20th Anniversaries】 6月27日より順次販売予定 価格:1回850円

サニーサイドアップは、キャラクターくじ「Happyくじ My Melody & Kuromi50th&20th Anniversaries」をセブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて6月27日より順次販売を開始する。価格は1回850円。

本商品は、デビュー50周年を迎えた「マイメロディ」とデビュー20周年を迎えた「クロミ」を記念して周年アートを使用したオリジナルグッズが当たるキャラクターくじ。Happyくじでしか手に入らない「マイメロディ」と「クロミ」の限定描き起こしアートを使用したアイテムも登場し、フィギュアをはじめ、トートバッグ、スマホハンドストラップなどがラインナップ。

さらに、セブン-イレブン限定で「マイメロディ」&「クロミ」のデザインがされたリボン型のヘアアクセサリーも販売される。

「Happyくじ My Melody & Kuromi50th&20th Anniversaries」

特賞:BIG!マイメロディアニバーサリーぬいぐるみ

サイズ:全高約40cm

A賞:フィギュア(全6種)

サイズ:全高約12cm

マイメロディとぬいぐるみ

おすわりマイメロディ

マイメロディ 衣装とりかえっこver.

クロミとぬいぐるみ

おすわりクロミ

クロミ 衣装とりかえっこver.

B賞:トートバッグ(全4種)

サイズ:約40×36cm

C賞:ラバーマスコットキーホルダー(全4種)

サイズ:全高約10cm

D賞:スマホハンドストラップ(全4種)

サイズ:全高約17cm

E賞:フラットポーチ(全9種)

サイズ:約15cm×18cm

F賞:アクリルチャーム(全16種)

サイズ:約7cm角内

G賞:缶バッジSET(全6種)

サイズ:約Φ5.6cm

H賞:ステッカーSET(全6種)

サイズ:約7cm角内

サイズ:約幅15cm×高さ9cm×奥行4cm

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E25051201

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。