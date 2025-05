【ライブレポート】hide with Spread Beaverワンマンライブ『REPSYCLE』開催！PATA（X JAPAN）らゲストも登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■PATAが「松本さん、今夜もお借りします」とイエローハート(※hideが愛用していたギター)を手にして「TELL ME」を演奏!

hideの生誕60周年を記念して制作された永久保存版スペシャルBOX『REPSYCLE ~hide 60th Anniversary Special Box~』の発売を記念して、『hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver “REPSYCLE” ~Life is still going on!!~』が5月2日・3日に東京体育館にて開催された。

【ライブレポート】

こんなにも数奇な運命を辿ったバンドはない。彼らは1998年1月1日、新聞の全面広告の中にhide with Spread Beaverという名前で登場した。

メンバーはhideとそのソロ活動を支えてきた仲間たち。改めてバンド名を得てさらなるステップアップが、と誰もが思った。発表前夜がX JAPANのラストライブであったゆえ、余計に期待は盛り上がった。

そのわずか4ヵ月後、3rdアルバム『Ja,Zoo』制作途中にhideは去った。様々なメディアで熱く未来を語り続けていた真っ最中に。しかし、苦闘のちI.N.A.を中心に、hide with Spread Beaverのメンバーは制作途中の3rdアルバムを完成させ、hide不在のまま全国ツアーを行っている。そしてアルバム『Ja,Zoo』はミリオンセラーに。

普通だったら、ここで終わっていただろう。あるいはクイーンなどのようにあらたなボーカリストを迎えて活動を継続していったかもしれない。

けれども、hide with Spread Beaverは違った。映像の中のhideとともに、2008年は味の素スタジアム、2016年は幕張メッセ、2018年はお台場野外特設ステージと、ビッグステージに登場し続けた。2023年には再びワンマンツアーすら行っている。

hideに代わりはいない、ということを身を持って示し続けた歳月。メンバーとスタッフの努力は、回を重ねるごとに映像とバンドがより一体化していく、という奇跡をも産んでいた。

そして、hideの生誕60周年を記念して制作された永久保存版スペシャルBOX『REPSYCLE ~hide 60th Anniversary Special Box~』の発売を記念して開催されるライブの日がやってきた。場所は東京体育館。その公演、2日目に足を運んだ。

DJブース、hideの愛車の展示、難病や復興支援のテント、たくさんの親子連れを含む、単独アーティストのライブとは思えない多彩なお客さんたち。この場外の光景がすでに特別さを伝えていた。

オープニング。スクリーン映像の中で、登場した各メンバーのアーティスト写真とリアルタイム動画が紐付けられていく。hideの写真のあとに映し出されたのは、舞台中央に置かれた愛用のギター、イエローハートだった。

冒頭の3曲は「POSE」「BACTERIA」「DAMAGE」。こんなにも激ハードなレパートリーを取り揃えつつ、大メジャーな存在でいられたhideの不思議さを改めて想う。

MC。「hideが帰ってきたぜ。祭りだぜー!」と叫んだKIYOSHIに、すかさず「江戸っ子だってね」と返す映像の中のhide。笑った。こうした部分も明らかに進化している。「Cafe Le Psyence」では、さらに凝ったコンビネーションが。D.I.E.の素晴らしいピアノソロに対して、hideが絶賛する。指遣いをも褒めると、リアルで指がアップになる。しかも、背景でCHIROLYNが歌い続けることで、虚と実の境目がさらにあいまいになる、といった具合に。

8曲目「PINK SPIDER」あたりで気づいたのは、過去一ボーカルが鮮明、という点。hide with Spread Beaverならではの轟音感溢れるオケの中でも、くっきりと聴こえてくる。「EYES LOVE YOU (DEATH HOLLYWOOD ver.)」も、彼の中では特異な朗々とした歌い方が鮮明に浮かび上がっていた。

「オモチャ箱をひっくり返したような」という生前のhideの言葉が蘇ってきたのが「FISH SCRATCH FEVER」。ここでは背中側に魚の尻尾、前側に頭が飛び出したシャツを着たD.I.E.が音頭を取って、メンバー全員を魚に例えつつコール&レスポンス。ヘヴィだったりポップだったりする楽曲群の中に謎の、そして懐かしい空間が生まれていた。

15分間の休憩を経て始まった2部は、木村世治(ZEPPET STORE)のソロコーナー。1996年の仙台サンプラザ公演でステージに彼を呼び込んだhideが「めちゃめちゃ愛してる彼の歌を聴いてください」と言った映像がまず流れ、弾き語りで「FLAKE」。さらに、途中からhideが加わって「GOOD-BYE」。「木村、いつかデュエットしようぜ」と言ってくれたhideさんの言葉が叶った、と彼は締めた。

第3部は「PSYCHOMMUNITY」の映像から。ギーガー作マスクのお面を被って遊ぶ子供たちの映像は、今観ても強烈。もうこの時点からhideは未来を歩いてたんだな、と思う。

再び「DICE」「DOUBT」とヘヴィチューンを披露したのち、車椅子でPATAが登場。「はい、行ってまいります」と言って「CELEBRATION」のリフを弾き始める。さらに「松本さん、今夜もお借りします」とイエローハートを手にして「TELL ME」。頭上には金銀のテープが舞い、間奏ではKIYOSHI、CHIROLYN、K.A.ZがPATAを囲んだ。さらに「でっけえロケットを打ち上げようぜ!」とCHIROLYNが叫んで「ROCKET DIVE」へ。エンディングで彼は、腹の底から「We are hide with Spread Beaver!」と叫んだ。

最後に舞台の前に並んで、手を取り合い掲げたメンバーたち。が、真ん中が1ヵ所だけ空いている。その奥にイエローハートが見えてハッとした。

いろんな場面で、彼がいるような気になっていた自分に気づかされて。

「こんなとき、hideだったらどうするか?」とは、あの日以来メンバーやスタッフが絶えず口にしてきた言葉だ。その気持ちの汲み方が、27年分積み重なって生まれたこの日。ゴーグルを付けて観るより遥かに愛しい、バーチャルライブが立ち現れていた。

PHOTO BY Kazuko Tanaka (CAPS) ※ライブ写真

<『hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver “REPSYCLE” ~Life is still going on!! ~』5月3日公演 セットリスト>

SE:PSYENCE

1.POSE

2.BACTERIA

3.DAMAGE

4.BEAUTY & STUPID

5.限界破裂

6.Cafe Le Psyence

7.FLAME

8.PINK SPIDER

9.EYES LOVE YOU (DEATH HOLLYWOOD ver.) ~ EYES LOVE YOU

10.MISERY

11.Junk Story

12.FISH SCRATCH FEVER

13.ever free

〈2部〉

FLAKE(Guest1:木村世治)

GOOD-BYE(Guest2:木村世治 feat. hide)

〈3部〉

SE:PSYCHOMMUNITY

14.DICE

15.DOUBT

16.CELEBRATION

17.TELL ME

18.ROCKET DIVE

SE:HURRY GO ROUND

■5月3日公演の模様が、WOWOWにて6月に独占放送&配信決定!

hide with Spread Beaverによる『hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver “REPSYCLE” ~Life is still going on!!~』東京体育館公演2日目の模様が、6月29日18時よりWOWOWにて独占放送&配信決定。

また、7月にはhide MV集、映画2作品『hide 50th anniversary FILM JUNK STORY』『TELL ME~hideと見た景色~』も放送・配信される。

■『hide Birthday Party 2025』開催決定!

hideの誕生日を祝うライブパーティーが2025年も開催決定。会場となるCLUB CITTA’のステージには、2025年に待望のワンマンライブを実現させたhide with Spread Beaverのメンバーが、DJ、ソロ、バンドなど、それぞれの活動スタイルで出演。

さらに、hideのスピリットを継承するゆかりの深いアーティストが次々と登場し、オーディエンスと一緒にhideの誕生日を祝う。チケットは、hideオフィシャルファンクラブ「JETS」会員最速先行を受付中。

番組情報

WOWOW『hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver “REPSYCLE” ~Life is still going on!!~』

06/29(日)18:00

収録日・収録場所:05/03(土・祝)東京・東京体育館

出演:hide with Spread Beaver

スペシャルゲスト:PATA(X JAPAN)、木村世治(ZEPPET STORE)

WOWOW『hide Music Video Collection』

7月放送・配信予定

WOWOW『hide 50th anniversary FILM JUNK STORY』

7月放送・配信予定

※アーカイブ配信あり



WOWOW『TELL ME~hideと見た景色~』

7月放送・配信予定

※アーカイブ配信あり

イベント情報

『hide Birthday Party 2025』

12/13(土)神奈川・CLUB CITTA’

出演(※アルファベット順):hide、Chirolyn、defspiral、DIE、DJ-INA、JOE、PATA、木村世治、桃知みなみ(Opening DJ)and more…

WOWOW 特設サイト

https://www.wowow.co.jp/music/hide/

『hide Birthday Party 2025』特設サイト

https://www.hide-city.com/feature/specialsite_bday2025

hide OFFICIAL SITE

http://www.hide-city.com