4月14日、お笑いタレントのゆりやんレトリィバァが自身のInstagramを更新した。2024年12月に渡米し、ロサンゼルスを拠点に活動しているゆりやんは、「Watch at your own risk(自己責任で見てください)」とメッセージを添えたうえで、動画を公開。

「この動画のサムネイルにはモザイクが施された画像が使われていて、なにやらショッキングな内容かと思わせるものでした。日本での活動時代とは打って変わって、ほっそりした印象のゆりやんさんは、長い黒髪を胸元までおろし、グレーのタンクトップ姿で登場。

タンクトップ姿になるためにパーカーを脱いだのですが、そこで《警告:ショッキングな映像が含まれます》というコメントとともに出てきた映像には、肘の裏側と脇周辺に多くの黒い繊維が付着して、まるで脇毛がモジャモジャと生えているように見える状態になっていたんです」(スポーツ紙記者)

これにはInstagramのコメント欄でも《笑ってしまいました!!》《あるあるです 朝から腹筋崩壊しました!》《効果音もオチも最高!!さすが》といったように、ゆりやんのお笑いセンスに感嘆するファンの声があがっている。

芸能記者がこう話す。

「もともと英語が喋れたゆりやんさんですが、さらに上達してきたためか、最近の動画では、日本語の字幕をつけて、英語だけを口にしています。

スタンダップコメディアンとしてアメリカで活躍することや、ハリウッドでの活躍を目標に渡米し、いまはまだ修行中といったところですが、最近はこういった“話芸”のようなSNS投稿が増えています。

生配信でファンと交流することも増えていますが、2025年3月には、自らデザイナーを務めたトレーニングウェアブランド『YURYUR(ユーユー)』が販売されましたし、インフルエンサー化が進んでいるような印象を受けます」

コメディアンとして、米国で花を咲かせる日も近づいているはずだが……。