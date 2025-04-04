º´µ×´ÖÂç²ð¡ÖSnow Man¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¤º£ÏÃÂê¡×¤³¤Î½Õ¤Ë»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÌÀ¤«¤¹
4·î4ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØZIP¡ª¡Ù¤ËVTR½Ð±é¤·¤¿Snow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡¢¤³¤Î½Õ¤Ë»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¡È¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¡É¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¡Ö¤¤¤Ä¤â¿§¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×
ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æâ¤Ç¡¢¡Èº£Ç¯¤Î½Õ¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡¦ÆüÂ¼Í¦µª¤Ï¡¢¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤è¤Í¡¢1²ó¤°¤é¤¤¤Í¡×¡Ö±¿Æ°Âç¹¥¤¡£¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤È¥´¥ë¥Õ¡×¤È²óÅú¡£
¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿º´µ×´Ö¤Ï¡¢¡Ö¤¢¡¼¥´¥ë¥Õ¡ª³Î¤«¤Ë¥´¥ë¥Õ¤Ï»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Snow Man¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¤º£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤¬¥´¥ë¥Õ»Ï¤á¤Æ¡¢¥Ð¥·¥Ð¥·¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÀ¼¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÆüÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤è¡£¡È¤³¤Î¿ÍÏÃ¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤¤¤Ê¡É¤Î¿Í¤â¡¢¥´¥ë¥Õ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÃÎ¤ë¤È¡Ø¤É¤¦¤¹¤«ºÇ¶á¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤²ñÏÃ¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤¢¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Çº´µ×´Ö¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥§¥¢¤òÇã¤¦¤È¤«ÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ìÊâ¤¬¤Þ¤ºÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤â¤¦¹Ô¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂÆ§¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£