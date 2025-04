【「 すみっコぐらし 」新商品】 4月下旬より順次発売

サンエックスは、「すみっコぐらし」の新商品を4月下旬より全国の販売店やネットショップにて順次発売する。

今回発売されるのは、「えびふらいのしっぽ」と「えびてんのしっぽ」のユニットに、新たなキャラクター「あじふらいのしっぽ」を加えた3キャラクターで展開する新テーマ「夢みるしっぽず」のアイテム。

新商品には、応援うちわがそのまま入る「フリルトートバッグ」や、「マルチカードケース」、手持ちの“ぬい”にも使えそうな「カチューシャキーホルダー」など、「推し活」にも使えるアイテムが揃っている。

ほかにも、ギンガムチェックの衣装がかわいい「夢てのりぬいぐるみ」、「夢てのりぬいぐるみ」と組み合わせて飾れる「てんむすステージぬいぐるみ」のほか、イラストがかわいい文具など、たくさんの商品がラインナップしている。

新テーマ「夢みるしっぽず」商品の一部

フリルトートバッグ

価格:3,740円

使用例

マルチカードケース

価格:各1,045円

しっぽカチューシャキーホルダー

価格:各1,210円

使用例

夢てのりぬいぐるみ

価格:各1,430円

※夢てのりぬいぐるみは「とんかつ」、「ねこ」、「とかげ」もラインナップ。「夢みるしっぽず」には天使の羽が付いている。

てんむすステージぬいぐるみ

価格:1,980円

使用例

(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.