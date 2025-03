好評発売中の Nintendo Switch 向けソフト『ポケットモンスタースカーレット・バイオレット』と回転 寿司 チェーン「くら 寿司 」の コラボレーション が2025年3月7日(金)から4月17日(木)まで全国のくら 寿司 で開催される。ゲーム『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』は Nintendo Switch ソフトとして2022年11月18日(金)にリリースされた、『ポケットモンスター』シリーズ最新作。シリーズ初となるオープンワールドRPGで、『ポケットモンスター』シリーズの醍醐味はそのままに、さらに進化した冒険を思う存分堪能することができる。

『スカーレット・バイオレット』には謎の ポケモン 」として遥か「古代」や「未来」からやってきたとされる強力な ポケモン たち「パラドックス ポケモン 」が初登場。伝説の ポケモン である「コライドン」、「ミライドン」もここに分類される。今回は、古くから続く和食や回転 寿司 本来の魅力を大切しながら、最新のシステムで「安心・美味しい・安い」と「楽しい」を実現する中で「回転 寿司 の未来」を追求するくら 寿司 とパラドックス ポケモン とのコラボ企画が実現。今回のコラボでは、伝説の ポケモン 2匹に加え「サケブシッポ」など「パラドックス ポケモン 」たちがグッズやメニューとして登場。店舗の各テーブルにある皿回収ポケットに食べ終えた皿を5枚入れるか、「スマホで注文」を税込550円(※1)利用するごとに挑戦できる「ビッくらポン!(R)」のゲームで当たりがでると、モンスターボール風のガチャ玉に入った景品が手に入る。景品は、 ポケモン がデザインされた「ラバーキーホルダー」や「ホログラムマグネット」のほか、「 ポケモン スタンプ」といった、くら 寿司 ポケモン 」オリジナルグッズ。また、オリジナルのイラストをあしらったクリアファイルや、アクリルスタンド、マルチシートといった貴重なグッズも登場。第1弾3月7日(金)〜、第2弾3月19日(水)〜、第3弾4月4日(金)〜の計3回にわたり、税込2500円(※2)の会計ごとにプレゼント(※3)される。さらに、パラドックス ポケモン の「サケブシッポ」をイメージした映える手巻き 寿司 、「テツノブジン」を意識したメロンソーダ、そして「ピカチュウ」をほうふつとさせるスイーツなど、期間限定のオリジナルメニュー(※4)も登場。ピカチュウのスイーツには、全23種の ポケモン ステッカーがランダムで1種類付いてくる。パラドックス ポケモン 初の期間限定メニューや、くら 寿司 ポケモン 」オリジナルグッズが楽しめるこの機会、お見逃しなく。(※1)スマホでビッくらポン! 対象商品のみ。(※2)持ち帰りを含む(どこでもくら 寿司 、出前館、UberEats、Wolt、menuでの注文は対象外)(※3、4)数量限定のため、無くなり次第終了。(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.