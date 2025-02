“The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.”──これはアメリカの文豪、マーク・トウェインの言葉だ。彼によると人生に重要な日は二つ。うち一つは誕生日で、もう一つは「自分が産まれた理由が分かった日」という。だがネット上で「人生に悩んでいる人へ」と紹介される名言も、氷河期世代には空々しく聞こえるかもしれない。何しろ自分たちが産まれた理由が分からないほど、常に社会から“迫害”され続けているからだ。

***

【写真】惨酷なまでの“世代間格差”が明らかとなった経済分析レポート。厚労省の「就職氷河期世代支援」広報キャラクターに選ばれた意外な俳優とは?

改めて「就職氷河期」と「氷河期世代」の“定義”を確認しておこう。1990年にバブル経済が崩壊し、日本経済は後に「失われた30年」と呼ばれる長い不況に突入した。結果、「1970年4月2日から1982年4月1日までに生まれた世代」は、正社員として採用されなかった学生が相当な数に達し、多くが非正規雇用を半ば強制された。担当記者が言う。

時代が変わっても取り残されてしまう世代

「大学4年生の内定率が急落したのは1995年組の67・1%からで、最低は2003年組の55・1%でした。大卒の何と半数が就職できない時代だったのです。就職氷河期は足かけ12年間という長いスパンで、氷河期世代の総数は2000万人と推計されています。日本の人口1億2000万人のうち16・6%を占め、最年長の70年組は今年55歳、最も若い82年組は44歳と、ベテランから中堅まで幅広い層が含まれているのが特徴です」

非正規雇用を強いられてきた氷河期世代がどれだけ苦労を重ねてきたか、ご存知の方は少なくないだろう。だが彼らの苦境は死ぬまで続くことになるかもしれない。非正規雇用で所得が低いため貯蓄が少なく、厚生年金の加入率も低いからだ。

塗炭をなめるような暮らしの中から歯を食いしばって国民年金だけは払い続けても、国は給付水準を引き下げるのではないかと疑っている人は極めて多い。

目立つ賃上げ

「氷河期世代が高齢化すると、多数の人々が生活保護の申請に殺到する」と予測する専門家は決して少なくない。

だが、氷河期世代が生活保護を受給できるかどうかは分からない。国や地方自治体が抑制策を採る可能性があるからだ。となると、彼らは就職活動で不採用に苦しめられただけでなく、老いを迎えても“生活保護氷河期”に直面させられるのかもしれない。

「ところが最近、激戦だった就職活動を経て正社員として入社した氷河期世代も不遇な待遇を受けていることが明らかになり、大きな話題になっています。具体的には賃上げの問題です。2022年2月にロシア軍がウクライナに侵攻し、エネルギーや小麦などの価格が急上昇しました。日本でも4月から物価が上昇を始め、10月にドル高円安になったことを決定打として経済がインフレ基調に転じます。この結果、社員の給与も変化を見せるようになりました」(同・記者)

そもそも近年の日本では人手不足が深刻化し、給与が上がりやすい状況にあった。これを強く後押ししたのがインフレだ。物価が高騰しているにもかかわらず、給与を据え置くと社員のやる気が大幅に減退してしまう。政府が賃上げを促進させる税制を導入したこともあり、大企業や有名企業ほど積極的に賃上げを行うようになった。

厚遇される20代

賃上げ自体は歓迎すべきことなのは言うまでもない。ところが氷河期世代は正社員であっても賃上げの対象から、いわば“排除”されていることが明らかになったのだ。

第一生命経済研究所の経済調査部で首席エコノミストを務める熊野英生氏は1月、「初任給アップでも世代間格差は残る〜給与は増えにくい氷河期世代〜」とのレポートを発表、多くの読者に衝撃を与えた。

熊野氏は厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」を使い、2019年から24年にかけて20歳から59歳までの給与の増減率を計算。5歳刻みでグラフ化したのだが、このグラフのインパクトが強かった。

「最大の伸びを示したのは『20歳から24歳』の10・3%でした。現在の企業は高卒や大卒の新入社員を獲得しようと必死です。初任給がどんどん引き上げられていることは大きく報じられています。特に話題を集めたのは東京海上日動火災で、転勤と転居を伴う場合は約41万円も支払われます。『25歳から29歳』も9・5%と非常に高い伸びを示しており、企業が20代を優遇していることは明白です」(同・記者)

20代が伸び率1位と2位を独占しているのだから、「30歳から34歳まで」が5・8%で3位というのも順当なところだろう。

給与が増えたバブル世代

ところが、である。その次は「55歳から59歳」が4・9%で4位だったのだ。5位の「35歳から39歳」が4・8%なので僅差ではあるのだが、若手社員だけではなく定年が視界に入ってきた50代後半の社員も賃上げで厚遇されているのだ。

「そして唯一のマイナスとなったのが『50歳から54歳』でマイナス3・0%でした。彼らは1970年代に生まれ、まさに氷河期世代のトップランナーです。さらに『71年から74年に生まれた世代』という『団塊ジュニア世代』が含まれていることが分かります。団塊ジュニアは約800万人と推計されており、氷河期世代の何と40%を占めます。今、政治の世界で『手取りを増やす政策』が注目を集めていますが、50代前半のマイナス給与を見れば当然でしょう。しかも彼らは正社員なので、まだ恵まれているほうなのです」

40代の氷河期世代もひどい。「45歳から49歳」こそ2・1%のプラスだったが、「40歳から44歳」に至っては0・1%しか増えていない。20代の10%や9%という伸び率とは全く桁の違う“異次元の低さ”と言っていい。なぜ、氷河期世代は正社員であっても冷遇されているのだろうか。

ITスキルの影響

ITジャーナリストの井上トシユキ氏は「氷河期世代への冷遇は様々な要因が考えられますが、その中の1つとしてITスキルの有無が挙げられると思います」と言う。

「信じられないという人も少なくないでしょうが、大企業に勤めていてもワードやエクセルですら充分には操作できないという50歳の社員は存在します。彼らが30代や40代の頃は企業に余剰人員を雇用する余裕がありました。部下に『資料の表を作ってね』、『プレゼンのパワポを頼む』と指示すれば済んだのです。今のオフィスはIT化が進み、1人でパソコンを使って仕事をすることが増えました。時代の変化に対応できなかった氷河期世代の社員は給与を下げられ、それでも改善しない場合は会社からリスキリング(再技能取得)を命じられることが増えています」

リスキリング研修は、人材派遣や教育関係の企業などが開催している。一部の研修講座は40代から50代の“氷河期正社員”で盛況だという。

「実は40代から50代のリスキリングは退職勧奨の前段であることも多いのです。研修を受けても改善が認められない場合は閑職に回され、最後は早期退職者制度を申請させられることになります」(同・井上氏)

“絶対数”が乏しい氷河期社員

一方で相応のITスキルを持ち、“プレイングマネージャー”として自分も働きながら部下も管理するという激務をこなす氷河期世代もいる。

「ところが、一部の企業は50代前半から役職定年などを設定し、管理職の肩書を外して給与を下げてしまいます。これに抗議したくても氷河期世代の社員は社内で“発言権”が弱いのです。何しろ採用を減らした時代ですから社内では少数派です。企業側には『氷河期世代の給与を上げると、社会保険料の会社負担が増える』という本音もあります。こうして40代と50代の給与だけが低く抑えられているのです」(同・井上氏)

だが不思議なのは55歳以上も優遇されていることだ。彼らの大半は「1965年から69年に生まれた」というバブル世代だと考えられる。就職活動では複数の内定をもらうことが当たり前だったという極めて恵まれた世代だが、氷河期世代よりITスキルが秀でているとは考えられない。

「バブル期は企業が採用者を増やしましたから、今でもバブル世代は社内で多数派を形成しています。となると会社での発言権が大きいのは自明の理でしょう。まず企業は新卒社員を獲得し、20代の社員が辞めないよう給与アップを実現します。その次はバブル世代にも振り分けます。ここで人件費は底を突くでしょう。その結果、社内で数が少なく発言力の弱い氷河期世代の給与は据え置きか下げられるというわけです」(同・井上氏)

《恩恵の外》という辛い現実

井上氏は「氷河期世代が冷遇され続けてきたことは事実ですが、一部の氷河期正社員は猛省が必要だと指摘せざるを得ません」と言う。

「氷河期世代で正社員になった人々のうち、一部は自分に甘かったはずです。厳しい就職活動を勝ち抜いてきましたから、企業側も『優秀に違いない』と思い込んでしまいました。ITスキルの足りない40代と50代の正社員はその象徴です。ならば20代の社員は厚遇に値するだけのITスキルを全員が持っているかというと、もちろんそんなことはありません。スマホしか使えず、キーボードには触ったことすらないという新入社員も珍しくないのです」(同・井上氏)

どの世代にも一定数、“仕事ができない社員”は存在するということなのかもしれない。だが20代には自動的に高給が支払われ、40代と50代だと最悪の場合は退職勧奨というのでは、やはり納得がいかないという人も多いのではないだろうか。

「現状に最も憤りを覚えるのは、氷河期世代のうち非正規を強要された人々ではないでしょうか。彼らは産まれた時代さえ違えば、何の問題もなく正社員として採用された可能性があります。幸運にも正社員になれたにもかかわらず、自分を甘やかしてきた一部の氷河期世代の人々を見ると、『自分が社員だったら、もっと真面目に働いたはずだ』と腹が立つに違いありません」(同・井上氏)

熊野氏は先のレポートで《初任給の引き上げや春闘の賃上げは大々的に喧伝されるが、そうした裏側では、恩恵の外にいる雇用者も少なくない》と記した。氷河期世代が《恩恵の外》に置かれているのは言うまでもない。

デイリー新潮編集部