¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿Ä¡×¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤¿¡ª¡ÖÀöÂõ´³¤·¡×¤ËÂç³èÌö¡¢³×Ì¿Åª¤ÊÎ¢¥ï¥¶¤ò¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÅÁ¼ø
Æü¾ïÅª¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Ä¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©Âç²¦À½»æ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¡×¤Î¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@elleairofficial¡Ë¤¬¡¢¡Ö¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡ª¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿Ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë»È¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÀöÂõ¤ò´³¤¹ºÝ¤Ë»È¤¨¤ë¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¡£³×Ì¿Åª¤Ê³èÍÑ½Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¿Ä¤Þ¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿Ä¡×¤¬ÀöÂõÊª¤Î·¿Êø¤ìËÉ»ß¤ËÌòÎ©¤Ä¡ª
¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ç°áÎà¤ò´³¤¹¤È¡¢¸ª¤ÎÉôÊ¬¤Ê¤É¤ËÀ×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ÎÎ¾Ã¼¤Ë¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿Ä¤ò¤Ä¤±¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ËÀöÂõÊª¤ò´³¤»¤ÐOK¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ÎÀ×¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö·¿Êø¤ì¤òËÉ»ß¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·¤²¼¤ò´¥¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÊýË¡¡×¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ò²ð¡£·¤²¼¤ÎÃæ¤Ë¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿Ä¤òÆþ¤ì¤Æ´³¤¹¤È¡¢¡Ö¶õµ¤¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ´¥¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ú·¤²¼¤ò´¥¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÊýË¡¡Û
¡¾¯¤·¿Ä¤¬¤Ï¤ß½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢·¤²¼¤òÍú¤«¤»¤ë¡£
¢·¤²¼¤È°ì½ï¤ËÀöÂõ¥Ð¥µ¥ß¤Ç¶´¤ó¤Ç´³¤»¤ÐOK¡£
¢¨¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿Ä¤Î¹á¤ê¤¬¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦½ÐÅµ¡§Âç²¦À½»æ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¡×¡¡¸ø¼°TikTok¡¿¡Ú¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¡Û¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¿Ä¤Þ¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡ª