¥ß¥ÚåÀ¸¡¡¿©»öÃæ¤Î¾ÆÆùÅ¹¤Ç¥Ü¥äÁû¤®¡¡Ê¿¼Õ¤ê¤ÎÅ¹Ä¹¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î°ì¸À¡Öº£Æü¤Î¤³¤È»×¤¤½Ð¤¹¤ä¤ó¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ß¥¡×ÚåÀ¸¡Ê38¡Ë¤¬9Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡¥ª¡¼¥ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ª´ê¤¤¡ª¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¤½¤Î½ÐÍè»ö¤ÏÆÍÁ³¤Ë¡ª¡Á¡×¡Ê¸å6¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤¬·Ð¸³¤·¤¿¶Ã¤¤Î½ÐÍè»ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢¸åÇÚ·Ý¿Í¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ½Ð±é¤·¤¿¸å¤Î¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂÇ¤Á¾å¤²¤â¤¢¤ì¤ä¤·¡¢¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ¡¢¸åÇÚ¤òÍ¶¤Ã¤Æ¾ÆÆù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£Å¹¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á°Ê³°¤Ë¤â¤¦1ÁÈ¤ÎµÒ¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ëº®»¨¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¡·ù¤è¤¦¾ÆÆù¿©¤Ù¤Æ¤¿¤é¡¢¥Ð¥¤¥È¤Î»Ò¤¬1¿Í¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¼êºÝ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢¤¢¤¿¤Õ¤¿¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾ÆÆù¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦1ÁÈ¤ÎµÒ¤ÎÀÊ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¡£¡ÖÁ°¤Î¤â¤¦1ÁÈ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¤È¤³¤í¤ÎÅ´ÈÄ¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±²Ð¤Ü¤Ü¡¼¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¡¢¤¹¤°¾Ã¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£É¹¤È¤«¡ÊÌÖ¤ËÃÖ¤¯¤È¡Ë¡×¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î½¾¶È°÷¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Î¤Ë¡¢¿å¤ò¤Í¡¢¤Ð¤Ã¤È¤«¤±¤è¤Ã¤¿¡£ËÍ¡¢¤¢¡ª¤Ã¤ÆÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤«¤±¤è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢²Ð¤¬¤Ð¡¼¤Ã¤È¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÄÌµ¤¸ý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ë¤Ð¡¼¤Ã¤È¤Þ¤È¤ï¤êÉÕ¤¤¤Æ¡£Å·°æ¤Ë¹Ô¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£ÄÌµ¤¸ý¼þ¤ê¤ËÉÕ¤¤¤¿Ìý¤Ë°ú²Ð¤·¡¢²Ð¤¬Å·°æ¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤ÇÅ¹Ä¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÅ¹Ä¹¤¬¤Ð¡¼¤Ã¤ÈÍè¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡£¡È³§¤µ¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±³°¤Ë½Ð¤Æ²¼¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡¢³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¾Ã²½´ï¤Ç¤Ð¡¼¤Ã¤ÈºÂÉßÃæ¤Ë¡£¡È²ÙÊª¤â»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£²ÐºÒÊóÃÎµ¡¤È¤«¤âÌÄ¤ë¤·¡¢¡È´í¤Ê¤¤¡ª´í¤Ê¤¤¡ª¡É¤Ã¤ÆµÞ¤¤¤Ç½Ð¤Æ¡×¡£¤½¤Î¤¦¤Á·Ù»¡¤â½ÐÆ°¤·¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¡¢¸½¾ì¸¡¾Ú¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃÄ¤é¤ó¤¬¤¦¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢Å¹Ä¹¤¬¼Õºá¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡È¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤ª²ñ·×¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤ªµ¢¤ê²¼¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¡£»ÙÊ§¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÚåÀ¸¤Ë¡¢Å¹Ä¹¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤Î¤Ç¡£¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊ¿¼Õ¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÅ¹Ä¹¤«¤é»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤°ì¸À¤¬¡£¡Ö¥Ü¥äÁû¤®¤Ç¡¢¤Ð¡¼¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¥ì¥¸¤Î±ü¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Ï¤Ã¤Æ¡¢¡È¥ß¥¤ÎÚåÀ¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©Å¹Æâ¤Ë¥µ¥¤¥ó¾þ¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¡¢¥µ¥¤¥ó¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡×¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÏÂç¾Ð¤¤¡£ÚåÀ¸¤Ï¡ÖÀäÂÐ¡¢º£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ä¤ó¡©½ñ¤¯¤±¤É¡¢²¶¤Î¥µ¥¤¥ó¸«¤Æ¡¢º£Æü¤Î¥Ü¥ä¤Î¤³¤È»×¤¤½Ð¤¹¤ä¤ó¡©ÆüÉÕ¤±¤â½ñ¤¯¤Ç¡©·ù¤ä¤ï¡¢²¶¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¡£ÊÉÃæ¡¢¿¿¤Ã¹õ¤ä¤·¡¢¤É¤³¤Ë¾þ¤ë¤ó¡©¤³¤ì¡×¤È¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£