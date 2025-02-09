¿·³ã¸©½½ÆüÄ®¤ÎÀáÊ¬¤Ë¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ëÀÖµ´¤¬ÇúÃÂ¡¡¤¢¤Þ¤ê¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ëµã¤¤À¤¹»Ò¤É¤â¤â
¡¡Æ¦¤ò¤Þ¤¤¤Æ¼Ùµ¤¤òÊ§¤¦¹Ô»ö¡ÖÀáÊ¬¡×¡£º£Ç¯¤âSNS¾å¤Ç¤Ï³Æ¡¹³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¡Ö¤Î¤ó¤³ ¤ª¾¾¤Î²È¡×¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡Åº¤¨¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤®¤ç¤í¤ê¤È¤·¤¿¤ß¤Ã¤Ä¤ÎÌÜ¶Ì¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÀÖµ´¤Î»Ñ¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤ÎÀ¤¤Ëµ´¤¬¼Âºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡Ä¡Ä¤È¡¢ºø³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬»×¤ï¤ºÂ©¤ò°û¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¿·³ã¸©½½ÆüÄ®¤Ë¤Æ¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¡Ö¤ª¾¾¤Î²È¡×¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ó¤³¤µ¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢¤Î¤ó¤³¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ï¡¢ÎãÇ¯¥ê¥¢¥ë¤ÊÀÖµ´¤ËÊ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤â¡ÖÃÏ°è¤ÎÊý¤Ë°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ´¤Î»Ñ¤òÈäÏª¡£SNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ë18Ëü·ï¤â¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢SNS¾å¤Ç¤â¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀáÊ¬¤ÎÌ¾Êª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀÖµ´¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¤Î¤«¡©ÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤È¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ï2022Ç¯¤ÎÀáÊ¬¤Ë¤Î¤ó¤³¤µ¤ó¤¬Æ¦¤Þ¤¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅöÆüÉ×¤Ëµ´Ìò¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ê¤â¤Î¤Î°áÁõ¤È°ì¾£ÉÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¡Éµ´¤é¤·¤¤â¤Î¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¤Ë¡ÖÍèÇ¯¤â¤ä¤ë¤Ê¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤¹¤ë¤ï¡×¤È¡¢ÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÍâÇ¯¤ÎÀÖµ´¤«¤éÂçÉý¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ëÀÖµ´¡×¤È¤·¤Æ¡¢SNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂÎ¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤ËÅÉ¤ê¡¢¥Ä¥Î¤Ï»æ¥³¥Ã¥×¤ò¥«¥Ã¥È³Û¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¡¢ÌÜ¤Ï¥Ô¥ó¥Ý¥ó¶Ì¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢·ê¤ò³«¤±¤¿¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¡£¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉð´ï¤Ï¡Ö¥³¥¹¥¡ÊÌÚ½û¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸ÅÌ±¶ñ¤Ç¡¢ÀÎ¤Î½üÀãÆ»¶ñ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¼Â¤ËÀã¹ñ¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËèÇ¯²¿¤«¤·¤éÊÑ²½¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Ï1ËÜ¥Ä¥Î¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ï2ËÜ¥Ä¥Î¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯¤ÏÌÜ¶Ì¤ò3¤Ä¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£¡Ö¥Ñ¥Ã¥Á¥ê¤ªÌÜ¡¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Åª¤ÊÌÜ¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤Þ¤ÇÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÏÀ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤êÉÔµ¤Ì£¤µ¤¬Áý¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÀáÊ¬¤â¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤¬½¸¤Þ¤ë»ÜÀß¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Î°ÍÍê¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤ÏÊÌ¤ÎÊý¤¬Ê±¤¹¤ë¼å¤¤µ´¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æ¦¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤è¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ÊÀÖµ´¤¬ÅÐ¾ì¡£²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï»×¤ï¤º¸å¤º¤µ¤ê¤·¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÉÝ¤¯¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»Ò¤â¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÄÌ¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢Í¥¤·¤¤µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤â¤è¤¦¡£¤Î¤ó¤³¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Öº£Ç¯¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿´¶¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â¤³¤Î¶²¤í¤·¤¤ÀÖµ´¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¤¦¤«¤¬¤¦¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤¹¤Ç¤ËÍèÇ¯¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢É×¤â¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÍèÇ¯¤â¿·³ã¸©½½ÆüÄ®¤ÎÀáÊ¬¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÈáÌÄ¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀáÊ¬¤Îµ´Ìò¤ä¤Ã¤¿Ã¶Æá¡£
º£Ç¯¤âËÜµ¤½Ð¤·¤Æ»Ò¶¡¤Ë°ú¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¡£ pic.twitter.com/CcKgXDu45w
— ¤Î¤ó¤³🍥¤ª¾¾¤Î²È (@nonsananonenone) February 3, 2025
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¤Î¤ó¤³ ¤ª¾¾¤Î²È¤µ¤ó¡Ê@nonsananonenone¡Ë
¡Ê»³¸ý¹°¹ä¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By »³¸ý ¹°¹ä | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025020903.html