ÃæµïÀµ¹¡Ö²ÚÎï¤Ê¤ë½÷ÀÊ×Îò¡×¤È¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëTV¶É¤È¤ÎÌª·î¡Ä¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¤µ¤ó¤ÎË´Îî¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤è¤ë¡È¤ä¤êÄ¾¤·²ñ¸«¡É¤Ï¡¢16»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢µÙ·Æ¤ò¶´¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢Ìó10»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤Ó¡¢¿¼Ìë2»þÈ¾º¢¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢ÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢´´Éô¼Ò°÷¤¬Èï³²½÷À¤ò¡Ö¾åÇ¼¡×¤·¤¿³Ë¿´µ¿ÏÇ¤Ê¤É¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ëÃæµï¤Ø¤ÎÀµ¼°¤ÊÄ´ºº¤â¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤âÃæµï¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£¿¿Áê¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ°Ç¤ÎÃæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅÏî´½í¥¢¥Ê¤¬¥°¥é¥Ó¥¢½éÄ©Àï¡ª
¡Ö½¤¤¤â¤Î¤Ë³¸¤ò¤¹¤ë·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤Ï¼Ò°÷¤«¤é¤âÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤êÄ¾¤·²ñ¸«¸å¤â¤½¤ì¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Ãæµï¤Î½êÍ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Ë½÷À¤¬»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î²óÅú¡£¤³¤³¤Ç¤â¥Õ¥¸Â¦¤ÏÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤Ë°Ñ¤Í¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢Ãæµï¤òÉ®Æ¬¤ËÇä¤ì¤Ã»Ò¥¿¥ì¥ó¥È¤é¤ËÁÈ¿¥¤°¤ë¤ß¤Ç½÷ÀÀÜÂÔ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¡×¡Ê¸½¾ì¤Ç¼èºà¤·¤¿¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ãæµï¤Ï¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¿µ¿ÏÇ¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£Ìó9000Ëü±ß¤â¤Î¼¨ÃÌ¶â¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿º£²ó¤ÎÈï³²½÷À¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ãæµï¤Î²ÚÎï¤Ê¤ë½÷ÀÊ×Îò¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¤ÎÌª·î¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¤È»×¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï½÷»Ò¥¢¥Ê¤È¤Î¸òºÝ¤¬ÉÑÈË¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£1999Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î²¼Ê¿¤µ¤ä¤«¤È¡Ö¹ç¸°¥Ç¡¼¥È¡×¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢Íâ2000Ç¯¤Ë¤Ï·î´©»ï¡Ö±½¤Î¿¿Áê¡×¤¬°ìÈÌ½÷À¤È¤Î¸òºÝ¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë06Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î¥Õ¥¸¤Î¥¨¡¼¥¹ÃæÌîÈþÆà»Ò¤ËÃæµï¤¬¥¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ê¥¯¥é¼Ì¿¿¤¬Î®½Ð¤ÈÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£08Ç¯¤Ë¤Ï²Î¼ê¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¤È¤ÎÅò²Ï¸¶²¹ÀôÎ¹¹Ô¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢15Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥¸ÃÝÆâÍ§²Â¤È¤Î¸òºÝÀâ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿½÷À´Ø·¸¤ÎÎ¢¤Ë¤â¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤é¤Î¡Ö¾åÇ¼¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¤É¤¦¤«¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÁÈ¿¥¤°¤ë¤ß¤Ç½÷»Ò¥¢¥Ê¤òÀÜÂÔÍ×°÷¤È¤·¤ÆÃæµï¤é¤Ë¡Ö¾åÇ¼¡×¤¹¤ë¼ÒÉ÷¡¢É÷ÅÚ¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£
¡ÖÃæµï»á¤¬½÷À¤ò¸ýÀâ¤¯¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¿Æ¤·¤¤¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤é¤Î¾Ò²ð¤Ë¤è¤ë¼òÀÊ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¹ç¥³¥ó¤Ç¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¸Ä¼¼¤¬»È¤ï¤ì¡¢¼«Âð¤ËÏ¢¤ì¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£²ó¤ÎÈï³²½÷À¤ÈÆ±¤¸¤Çº£¸å¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ä¤Û¤«¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤é¤¬¡ØMeToo¡Ù¤ÈÈï³²¤òÌ¾¾è¤ê½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê½Ð¿È¤ÎÃæµï¤Ï¡¢¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤¬°µÅÝÅªÍ¥°Ì¤ÊÎ©¾ì¤Ë¥â¥Î¤ò¤¤¤ï¤»¤Æ¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÏ¢Â³À²Ã³²¤ËµÚ¤Ö¤È¤³¤í¤ò¸«Ê¹¤¤·¤Æ¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£½÷»Ò¥¢¥Ê¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÃæµï¤¬¸¢ÎÏ¤ò°®¤ë»Å»öÁê¼ê¤Ë¸«¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿´Ø·¸¤òÍøÍÑ¤·¡¢Ãæµï¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Î¤è¤¦¤ÊÀ²Ã³²¤òÅöÁ³¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤«¡£¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖÆ±¤¸·ê¤Î¤à¤¸¤Ê¡×¡Ö¡ÊÃæµï¤Ï¡Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤ÎË´Îî¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£