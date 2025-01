消費者はかつてないほど選り好みをするようになった。消費者は最高の価値を求めており、ラベルや原材料をますます精査するようになっているが、同時に、できるだけ早く商品を玄関先に届けてほしいと望んでいる。その結果として、魅力的とされるブランドや商品は常に変化している。2025年も、 関税の脅威 をはじめとする経済的な課題が依然として大混乱を引き起こす恐れがあり、状況は変わらないだろう。

この混乱した状況を切り抜けるために、米モダンリテールは、来たるべき年に流行しそうなものと、衰退しそうなものをリストにまとめた。2025年は間違いなく困難と驚きに満ちた年になるだろうが、いくつかの企業やコンセプトには競合に打ち勝つチャンスがあると見ている。それが以下のリストだ。2023年版と2024年版のリストもぜひチェックしてみてほしい。ご愛読に感謝を。モダンリテール編集部[原文:The Modern Retail guide to what’s in and out in 2025]Modern Retail Staff(翻訳:ジェスコーポレーション、編集:戸田美子)