ハセガワモビリティは、島根県警察と連携し電動二輪モビリティの安全利用を目的に、電動キックボードや電動アシスト自転車で問題となっている違反機体の取締り強化にむけた正規機体との違いの検証を2024年11月29日(金)に島根県運転免許センターにおいて実施しました。

ハセガワモビリティ「違反機体と正規機体の違いを検証」

ハセガワモビリティは、島根県警察と連携し電動二輪モビリティの安全利用を目的に、電動キックボードや電動アシスト自転車で問題となっている違反機体の取締り強化にむけた正規機体との違いの検証を2024年11月29日(金)に島根県運転免許センターにおいて実施。

同社は、今回の取り組みで走行場所や走行時のルールなど実際に電動二輪モビリティを走行し利用者視点に立った行動把握などの理解を周知し、より安全な取締りの実現と一般利用者への安全啓発もあわせて行っていきます。

警察官による走行

ハセガワモビリティでは、電動二輪モビリティ世界一のYADEA製品を日本で販売しています。

取扱い製品として、『電動アシスト自転車』『電動キックボード』のほか、2025年からは電動バイクを予定しています。

便利で環境面にも優れ欧米で注目を集めている電動二輪モビリティの日本での本格的な普及とあわせて、安全に利用できるよう販売機体および販売方法は法遵守を徹底するほか、業界のリーディングカンパニーとして警察関連への協力も積極的に展開しています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 島根県警察とYADEAの交通安全活動を実施!ハセガワモビリティ「違反機体と正規機体の違いを検証」 appeared first on Dtimes.