¥É¥ê¥«¥àÃæÂ¼Àµ¿Í¤Ïà¼Õ¤ì¤Ê¤¤ÃËá ¥é¥¤¥ÖÅÓÃæÂàÀÊÁûÆ°¤Ë¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÎÀ¼
¡¡¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ö£Ä£Ò£Å£Á£Í£Ó¡¡£Ã£Ï£Í£Å¡¡£Ô£Ò£Õ£Å¡×¤Î¥Ù¡¼¥¹¡¦ÃæÂ¼Àµ¿Í¡Ê£¶£¶¡Ë¤Î£Ó£Î£Ó¤¬¤Þ¤¿¤Þ¤¿±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁûÆ°¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢½Ö´ÖÅª¤Ë´¶¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹ÃæÂ¼¤Îµ¤¼Á¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼þ°Ï¤Î¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ÏÆÏ¤¯¤«¡½¡½¡£
¡¡ÁûÆ°¤Ï£·Æü¡¢¥É¥ê¥«¥à¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼£³£µ¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Î°¦ÃÎ¸ø±é½ª±é¸å¤Ëµ¯¤¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¿§¡¹¤´ÅÔ¹ç¤ª¤¢¤ê¤Ê¤Î¤Ï¤ª»¡¤·¤·¤Þ¤¹¤¬ºÇ¸å¤Î¤´°§»¢¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¤ªµ¢¤ê¤Ë¤Ê¤ëÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª»Ñ¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤È¡Ø¤¢¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥é¥¤¥Ö¤¬¤ªµ¤¤Ë¾¤¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤È¿¼¤¯È¿¾Ê¤¹¤ë¼¡Âè¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Áá¤á¤Ëµ¢¤Ã¤¿°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë·ùÌ£¤Ê¤Î¤«¡¢ÈéÆù¤Ê¤Î¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ÏÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö²¿ÍÍ¤À¡×¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¸À¤¦É¬Í×¤¢¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬»¦Åþ¡£²ñ¾ì¤Î°¦ÃÎ¡¦¾ï³ê»Ô¤Î£Á£é£ã£è£é¡¡£Ó£ë£ù¡¡£Å£ø£ð£ï¤ÏºÇ´ó¤ê¤¬Ì¾Å´ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á±Ø¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹Åª¤ËÉÔÊØ¤Ç¡¢±óÊý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï½ªÅÅ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÅÓÃæ¤Çµ¢¤Ã¤¿¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤â¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤òÍý²ò¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¡½é¤á¤Æ¤Î²ñ¾ì¤Ê¤Î¤Ç»ö¾ð¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤´ÂÏ«À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡ÌÀÆü¤â¥Ù¥¹¥È°Ê¾å¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢±ê¾å¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Åö³º¥Ý¥¹¥È¤ò£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ëºï½ü¤·¤¿¡£ÃæÂ¼¤òÃÎ¤ë²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï½Ö´ÖÅª¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢´¶¾ð¤¬É½¤Ë½Ð¤ë¥¿¥¤¥×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅê¹Æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤Ë°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡²áµî¤Ë¤â£Ó£Î£Ó¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡£²£°£²£±Ç¯£±£°·î¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¿·¶Ê¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ëÁá¤Î¤´¹ØÆþ¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥É¥ê¥«¥à¤Î£Ã£Ä¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤Ï¸·¤·¤¯£Ã£Ä¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤éÊÖÉÊ¤È¤Ê¤ëÁ°¤ËÀ§Èó¡×¤Ê¤É¤Èº©´ê¤·¤¿¡£
¡Ö¥É¥ê¥«¥à¥¯¥é¥¹¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¹ØÆþ¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤âÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÎÆÈÃÇ¤Ç¡¢»öÁ°¤ÎÁêÃÌ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÊÌ¤Î¿·¶Ê¤Ç¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ï¥³¥ó¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ïà¥ª¥ï¥³¥óÏÀÁèá¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£ÃæÂ¼¤Ï£²£²Ç¯£¸·î¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö£Ã£Ä¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ²æ¡¹¤¬¥ª¥ï¥³¥ó¤È¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¤¤È²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤Î²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬¡Ø¼«Ê¬¤¬¤Þ¤¤¤¿¼ï¤À¤í¡Ù¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ë°Õ¸«¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥É¥ê¥«¥à¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÏËè²ó¡¢ÂçÀ¹¶·¤Ç¡Ö¥ª¥ï¥³¥ó¡×¤Î¤½¤·¤ê¤Ï¶Ú°ã¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÃæÂ¼¤âÅê¹Æ¸å¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤½¤¦¤À¤¬¡¢Èó¤òÇ§¤á¤Æ¼Õ¤é¤Ê¤¤¤È¼þ°Ï¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Àè¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¤â¡ÖÌÀÆü¤â¥Ù¥¹¥È°Ê¾å¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤¤¡¢´ª°ã¤¤¤ò¤ï¤Ó¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉñÂæ´Ø·¸¼Ô¤¬À¼¤òÂç¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ò¤È¸À¡¢¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ì¤Ð°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£ÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¤Î¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ø¤â¤¦¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎµÈÅÄÈþÏÂ¡Ê£µ£¹¡Ë¤ÏÁêËÀ¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö£²¿Í¤È¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÇ¯Îð¤Ê¤Î¤Çà»ä¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¡¢¸þ¤³¤¦¤Ï¸þ¤³¤¦¤Î¿ÍÀ¸á¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ï¸ß¤¤¤Ë´³¾Ä¤·¤Ê¤¤´ÖÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊËÁÆ¬¤Î²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï£²£¸¡¢£²£¹Æü¤ËÆ±¤¸£Á£é£ã£è£é¡¡£Ó£ë£ù¡¡£Å£ø£ð£ï¤Ç°¦ÃÎ¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤ë¡£ÃæÂ¼¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç²¿¤ò¸ì¤ë¤«¡£