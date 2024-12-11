½ÀÆ»¤Î¡ÖÍ¸ú¡×Éü³è¡¢ÍèÇ¯¤«¤é¡¡²¼È¾¿È¹¶·â¤â²ò¶Ø¡¢¹ñºÝÏ¢ÌÁ
¡¡¹ñºÝ½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¡ÊIJF¡Ë¤¬2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿25Ç¯°Ê¹ß¤Î¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢17Ç¯¤«¤éÇÑ»ß¤Î¡ÖÍ¸ú¡×¤òÉü³è¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬11Æü¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£º£½µËö¤Î¥È¥ë¥³¤Ç¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î½ÀÆ»Ï¢ÌÁ¤Ë¼þÃÎ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Í¸ú¤Ïµ»¤Ë¤è¤ë¥¹¥³¥¢¤Ç¡Ö°ìËÜ¡×¡Öµ»¤¢¤ê¡×¤Ë¼¡¤°¡£¸½ºß¤Ïµ»¤¢¤ê¤¬Í¸ú¤ÎÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ß¡¢°ìËÜ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿µ»¤¢¤ê¤òÆó¤Ä½Å¤Í¤¿¡Ö¹ç¤ï¤»µ»°ìËÜ¡×¤Ç¤Î¾¡Íø¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ÀÆ»¤ÎËÜ¼Á¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¡¢¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î©¤Á»ÑÀª¤ÇÁÈ¤ó¤À¾õÂÖ¤«¤é¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎµÓ¤Ê¤ÉÂÓ¤«¤é²¼¤ò¤Ä¤«¤à¹Ô°Ù¤ÏÈ³Â§ÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤ëÊý¸þ¡£¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç»Å³Ý¤±¤ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿È¯¤·¡¢13Ç¯¤«¤éÁ´ÌÌÅª¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤¯¤¤Åê¤²¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ»¤Ë¤è¤ë·èÃå¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£ÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤«¤é¤Î²¼È¾¿È¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¹¶·â¤Ï¡¢°ú¤Â³¤»ØÆ³¤È¤Ê¤ë¡£