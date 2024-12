電動アシスト自転車「TRP-01」展示も！ハセガワモビリティ「東京クリスマスマーケット2024in神宮外苑」出展

ハセガワモビリティは、累計販売台数9,000万台(2023年時点)を突破し世界最大の電動二輪モビリティメーカーYADEAの話題の電動モビリティを2024年12月25日(水)まで行われる東京クリスマスマーケット2024in神宮外苑に出展します。

ハセガワモビリティ「東京クリスマスマーケット2024in神宮外苑」出展

ハセガワモビリティは、累計販売台数9,000万台(2023年時点)を突破し世界最大の電動二輪モビリティメーカーYADEAの話題の電動モビリティを2024年12月25日(水)まで行われる東京クリスマスマーケット2024in神宮外苑に出展。

このイベントで展示している電動アシスト自転車「TRP-01」「HNT-01」や電動キックボード「KS6 PRO」「YDX3」などはYADEA表参道ショールームにて試乗・販売しています。

◆「東京クリスマスマーケット2024in神宮外苑」概要

期間 : 2024年12月25日(水)まで

時間 : 11:00〜21:30 L.O 21:00

最終入場受付 20:30

会場 : 神宮外苑 聖徳記念絵画会館前・総合球技場

◆YADEA電動モビリティ展示製品

【ジャンル/特定原付】

商品名「KS6 PRO」

KS6 PRO 特定原付

商品名「YDX3」

YDX3 特定原付

2023年7月1日より施行されている特定原付の主な内容は次の通りとなります。

・免許不要(但し16歳未満の運転は不可)

・ヘルメットは努力義務

・ナンバープレートの取付けおよび自賠責保険の加入が必要

・最高速度表示灯の装備が必要

・車体サイズ 長さ190cm以下、幅60cm以下

・定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いる

免許を取得していない方も利用いただけるため、特定原付の機体を購入者すべての方に、走行ルールに関する動画またはテストを行う必要があります。

【ジャンル/電動アシスト自転車】

商品名「TRP-01」

TRP-01 電動アシスト自転車

商品名「HNT-01」

HNT-01 電動アシスト自転車

