CRAVITY、ニューシングル「FIND THE ORBIT」集合コンセプトフォトを公開…セクシーな魅力をアピール

CRAVITYが、強烈なビジュアルでカムバックの雰囲気を盛り上げた。所属事務所のSTARSHIPエンターテインメントは昨日(18日)、公式SNSを通じて、CRAVITYのシングル「FIND THE ORBIT」の団体コンセプトフォトのREMEMBERバージョンを公開した。公開されたコンセプトフォトで彼らは、アンティークな雰囲気の空間で、ブラックとグレーのスーツを着用し、セクシーな魅力をアピールして注目を集めた。

セリムとテヨンを中心に集まったメンバーたちは、強烈ながらも深い眼差しでカメラを見つめ、全員がセンター級のビジュアルと圧倒的なケミ(ケミストリー、相手との相性)を誇り、ニューアルバムに対する期待を高めた。また、今回のコンセプトフォトは、彼らが9月に公式YouTubeチャンネルでサプライズ公開した「CRAVITY『THIS IS MY ASTEROID』」という映像の最後とつながる形で制作されている。特に、映像の中のストーリーがコンセプトフォトにつながるような姿がファンの好奇心を刺激し、今後公開される別のバージョンのコンセプトフォトに対する関心も高めた。ニューシングル「FIND THE ORBIT」は、CRAVITYが2月に発売した7thミニアルバム「EVERSHINE」以来、10ヶ月ぶりに披露する新曲だ。タイトル曲「Now or Never」をはじめ、「Secret」「Horizon」まで全3曲が収録され、メンバーのセリムとアレンが作詞に、ウビンが作詞・作曲に名を連ねた。最近、Mnet「ROAD TO KINGDOM:ACE OF ACE」で最終優勝を獲得した後の初カムバックという点で、大衆の関心を集めている中、番組を通じて再び変化と成長を遂げたCRAVITYが、ニューアルバムを通じて見せる姿に期待が高まっている。CRAVITYのシングル「FIND THE ORBIT」は、12月5日午後6時、各音楽配信サイトを通じて発売される。