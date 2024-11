息子の結婚式の2週間前にホスピスに入院した母は、式当日に車椅子で出席し、息子と感動的なダンスを披露した。当時の様子を捉えた動画はSNS上で広く共有され、多くの人の心を揺さぶった。米ニュースメディア『People.com』が伝えた。10月中旬、米ニューヨーク州ロングアイランド出身のオリビア・アルマオさん(Olivia Armao)は、ホスピスに入院した。息子サルバトーレさん(Salvatore)の結婚式を2週間後に控えていたが、長年にわたるがんとの闘病の末、体調が悪化していた。

オリビアさんが最初に乳がんと診断されたのは2000年代初頭のことで、診断後1年以内に寛解し、2005年2月には娘のリヴさん(Liv)を出産した。しかし、2021年5月にがんが再発した。化学療法と放射線療法を続けてきたが、がんの進行を抑えることはできず、2022年10月に片側の乳房切除術を受けていた。現在19歳のリヴさんによると、専業主婦であるオリビアさんは、子供たち4人の学校行事やスポーツなど、あらゆる活動に積極的に関わり、母子の関係は常に良好だったと語っている。ただ、がんと診断されてからは、多くの友人や家族のサポートを受けながらもつらい日々が続き、リヴさんは「長い間、がんの治療を受ける母の姿を見るのは苦しかった。でも、母はほとんど泣き言を言わずに耐えてきた強い女性。私たちのヒーローなのよ」と明かした。だが、10月に入るとオリビアさんの体調がさらに悪化し、楽しみにしていた息子サルバトーレさんと婚約者ケルシーさん(Kelsey)の結婚式に出席できるかどうかが危ぶまれる状況になった。サルバトーレさんは、母の病室で結婚式を挙げることも検討したが、ホスピスに転院してから2週間後の11月2日、オリビアさんは車椅子でニューヨーク州ハドソンの式場「バシリカ・ハドソン」に到着し、105人のゲストと共に式に参加した。実は式の前日、オリビアさんは体調が悪く、ウェルカムディナーを欠席しており、家族全員が「当日になるまで、出席できるかどうかは分からない」と心配していた。しかしオリビアさんは、メイクアップアーチストやヘアサロンを経営する友人、家族らの協力でメイクやかつら、ドレスも完璧にして会場に現れ、サルバトーレさんの結婚を祝福した。そんな一家にとっての式のハイライトは、新郎と母親が踊る"ラストダンス"だった。リヴさんが当時の動画を今月初めにTikTokで公開したところ、多くの人の涙を誘い、大きな感動を呼んだ。動画は、車椅子に座るオリビアさんをサルバトーレさんが優しく抱きかかえ、ゆったりとした曲に合わせてダンスする姿を捉えたもので、息子の肩に手を回すオリビアさんは「私が泣くと、息子も泣いてしまうから」と涙をこらえていたという。さらに動画の最後には、サルバトーレさんのきょうだい、父親、新婦も加わり、お互いに肩を寄せ合う姿が映し出されており、投稿には次のような感動の声が相次いだ。「これぞ奇跡のダンス。」「母は一人しかいない。できるだけ長く、母をしっかりと抱きしめてあげて!」「私は父を結婚式の5週間前に亡くしたの。これを見て涙が止まらなかった。」「間違いなく、最も感動的な動画。信じられないほどの愛に溢れている。」「嗚咽するほど泣いてしまった。母はこの瞬間のために、力を振り絞ってきたんだ。」「私も男の子2人の母。この動画を見て、自分の幼い息子たちと私自身の姿を重ねた。この瞬間は親子の中で永遠に生き続けるでしょうね。」「母と息子の絆が本当に素敵。」「人って素晴らしい。それに人生って最高。全てが上手くいくよ!」「母の子に対する愛情というのは本当に深い。自分ではコントロールできないくらいにね。」「なんて美しい瞬間なのでしょう。」なお、リヴさんはオリビアさんについて、常に前向きで明るく、ユーモアと温かさを持つ誠実な人だと語っている。そしてオリビアさんは病気で髪を失い、手術の傷跡が残り、日常の些細なことさえ難しくなった今でもネガティブにならず、一日一日を大切に生き続けており、今月7日に62歳の誕生日を迎えた。