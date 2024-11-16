39ºÐ¥í¥Ê¥¦¥É¡¢Ä¶¥´¡¼¥ë¤ÇÂåÉ½Àï»Ë¾åºÇÂ¿¾¡ÍøÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡Ö¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±Î½Ã¦Ë¹
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Ï15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤È¤ÎUEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë5-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
39ºÐ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ÏPK¤ò´Þ¤á¤Æ2¥´¡¼¥ë¤Î³èÌö¡£2ÅÀÌÜ¤Ï¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡ØMisterChip¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥é¥â¥¹¤ò¾å²ó¤ê¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÂåÉ½Àï¾¡Íø¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡Ê¥é¥â¥¹¤Ï131¾¡¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï132¾¡¡Ë¡£
¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂåÉ½Àï»Ë¾åºÇÂ¿½Ð¾ìµÏ¿¡Ê217»î¹ç¡Ë¡¢ÂåÉ½Àï»Ë¾åºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¡Ê136ÆÀÅÀ¡Ë¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÁ°¿ÍÌ¤Æ§¤À¡Ä¡£
¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡Öµ¬Î§Àµ¤·¤¯¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦ºÇ¤âÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤ÈÌÏÈÏ¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¡×¤È¥í¥Ê¥¦¥É¤òÀä»¿¡£
Æ±Î½¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥´¡¼¥ë¤¬Èþ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Î¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¥¥Ã¥¯¤Ï¤è¤êÆÃÊÌ¡¢¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÉ¬Í×¤Ê±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Î¤Î¤½¤ì¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È2ÅÀÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò»¾¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¿¥È¥¥¡¼¤òÄ¦¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¤³¦ºÇ¶¯¤Î¥¹¥¿¡¼11¿Í
¥í¥Ê¥¦¥ÉËÜ¿Í¤â¡ÖÈæÎà¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤ÈSNS¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï35ºÐ°Ê¹ß¤ÎÂåÉ½ÀïÆÀÅÀ¿ô¤¬35¤ËÅþÃ£¤·¡¢¤¢¤Î¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¤ÎÂåÉ½ÄÌ»»ÆÀÅÀµÏ¿¡Ê91»î¹ç¤Ç34ÆÀÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤«¡£