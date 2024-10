2024年6月に東京芸術劇場 プレイハウスで上演された舞台『未来少年コナン』が、WOWOWにて、12月21日(土)午後8:00より放送・配信されることが決定した。

1978年に宮崎 駿が初監督したアニメーションシリーズ『未来少年コナン』が舞台になって登場した。躍動感あふれる描写や世界観など、その後の宮崎作品へと受け継がれる要素がぎっしり詰まった冒険活劇の人気舞台をおくる。

出演は、超人的な運動神経を持つ素直で正義感の強い主人公コナン役に、子役時代からみごとな成長を遂げ、さまざまな話題作で活躍する加藤清史郎。そして、優しい心と強い意志を持ちコナンとともに困難な冒険に立ち向かうヒロインのラナ役には、昨年、日向坂46を卒業し、マルチな活動を見せる影山優佳。さらに、成河、門脇 麦、宮尾俊太郎、今井朋彦、そして椎名桔平という豪華キャストが顔をそろえた。

本作の舞台化を手掛けたのは、ミュージカル『100万回生きたねこ』などで唯一無二の空間演出を披露し観客を魅了し続けるインバル・ピント。また、表現者として多様なジャンルで才能が光るダビッド・マンブッフも演出に参加。かねてより宮崎作品を敬愛していた演出家2人の感性により、芝居だけでなく、ダンス、歌、音楽、美術、衣裳、照明などを巧みに操った、新しい舞台芸術作品が披露される。

アニメ『未来少年コナン』 (C) NIPPON ANIMATION CO.,LTD.

さらに舞台版の放送・配信に合わせ、アニメ『未来少年コナン』(全26話)をWOWOWオンデマンドで配信することも決定。舞台版とアニメ版の両方を楽しむことができる貴重な機会を見逃さないでおこう。



(C) NIPPON ANIMATION CO., LTD. “Incredible Tide” Copyright (C)1970 by Alexander Key Stage performance rights in Japanese language arranged with McIntosh & Otis, Inc. through Japan UNI Agency, Inc.