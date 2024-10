東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」では、2024年9月2日より1階レストラン「カシュカシュ」にて「ネオ・ビストロ・ビュッフェ」を開催中。

「GOGOブライトンキャンペーン」も実施され、期間限定でお子様料金が半額でいただけます☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」ネオ・ビストロ・ビュッフェ

開催期間:2024年9月2日〜10月31日

大人:6,800円

7〜12歳:4,300円 → 2,150円

4〜6歳:2,800円 → 1,400円

3歳以下:無料

※ソフトドリンクバー付き

東京ディズニーリゾート・パートナーホテルの「浦安ブライトンホテル東京ベイ」

ホテル1階に店舗を構えるレストラン「カシュカシュ」では、2024年9月2日より「ネオ・ビストロ・ビュッフェ」を開催中。

あわせて、「GOGOブライトンキャンペーン」も実施され、期間限定でお子様料金が半額でいただけます。

肉の旨味が凝縮されたあつあつオーブン料理の「黒豚&ビーフハンバーグ」に平日ディナー限定”鉄板”シーフード料理「海老の鉄板焼クレオール風」など盛りだくさん!

「タルトフィンヌ」や「ほうじ茶ガトーショコラ」など煌めく秋スイーツも用意されています。

Seafood

シーフード(海鮮)メニューの目玉は、平日ディナー限定”鉄板”シーフード料理『海老の鉄板焼クレオール風』

大ぶりの海老と茄子をスパイシーな味付けでいただけます。

ディナー限定メニューの「鰹のカルパッチョ エスニック風」

ほかにも、メカジキのコンフィプロヴァンサル風や、白身魚のローストジンジャー&ハーブ、貝柱と野菜のライスネットなどが楽しめます、

Meat Dish

お肉料理のおすすめは「カシュカシュ」の看板メニューとも言える伝統のローストビーフ!

和風ソース、グレイビーソースに加え、

秋のきのこソースの3種類のソースでいただけます。

お好みで岩塩を少しだけかけると味がしまるのでおすすめです!

他にも、「カシュカシュ」リニューアル後にスタートしたオーブンをつかった料理もおすすめ!

秋シーズンは、黒豚&ビーフハンバーグと薩摩芋のココットオーブン焼きを提供。

秋らしく薩摩芋をつかった甘さの引き立つジューシーなメニューです☆

他にも

平日限定 鶏肉と野菜のオーブン焼き トラパネーゼ

土日祝限定 豚肉のコンフィ 野菜のオーブン焼きオルロフ風

ディナー限定 生ハム

牛筋カレー

が提供されています。

Vegetables

冷製メニューも充実。

南瓜のフリッタータ ゴルゴンゾーラソースむらさき芋とクリームチーズのヴェリーヌ蓮根のロースト ザクザク香草スパイスセレクトパワーサラダ

他

Bread

Pasta/Pizza

クロワッサンロールパンバケットチョコデニッシュフォカッチャオレガノチーズブレッド

パスタは、栗のボロネーゼパスタときのこのクリームパスタ ポルチーニの香りの2種。

秋の食材を使ったパスタ2種です。

ピッツァは定番のピッツア マルゲリータがリニューアル!

チーズを中に入れた生地を焼き上げたもちもち食感になりました☆

Sweets

彩り豊かなデザートコーナー。

1口サイズでいただけるデザートが並びます。

秋らしいデザートも種類豊富に用意されています。

タルトフィンヌ

南瓜のベイクドチーズケーキほうじ茶ガトーショコラ紫芋タルトリンゴジュレフルーツ羊羹 イチジク&ぶどうわらび餅グラタン

お得なフリーフロー(飲み放題)

料金:3,500円

【フリーフロー】(時間無制限)

ビール・ワイン・カクテルなど、いろいろなお酒を味わいたい方におすすめのプラン。

3,500円でお酒を好きなだけ楽しめます。

※20才未満の方の飲酒および飲酒運転は法律で禁止されています。

※料金は税金まで含んだ総額を表示しております。

GOGOブライトンキャンペーン ディナー限定 お子様料金半額

10月31日までは、GOGOブライトンキャンペーンでディナー限定 お子様料金半額に!

家族でお得にお食事を楽しむチャンスです☆

【誕生日&記念日】ネオ・ビストロ・ビュッフェ アニバーサリーオプションメニュー

・アニバーサリープレート

料金 2,500円〜

「Happy Anniversary」又は「Happy Birthday」のケーキトッパー付きメッセージチョコプレート付きも用意されています。

・アニバーサリーケーキ

料金 3,500円

・花束(ブーケタイプ)

料金 5,500円

ネオ・ビストロ・ビュッフェでは、アニバーサリーオプションメニューも用意。

記念日をより思い出に残る物にすることができます☆

秋の味覚がつまった、食べ応えあるメニューが盛りだくさん!

浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」ネオ・ビストロ・ビュッフェは2024年10月31日まで開催中です。

