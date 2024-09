ゴールデン・レトリバーは社交性が高く、優しい性格で知られている。それを証明するかのように、中国のある家庭で飼われているゴールデン・レトリバーが、迫る危険を察知して幼い男児を救った。当時の動画はSNSで拡散されていて、賢明なゴールデン・レトリバーの行動に称賛の声が寄せられている。シンガポールのニュースメディア『MustShareNews』などが報じた。中国広東省で、ある民家の監視カメラが捉えた救出劇が多くの注目を集めている。映像は現地時間16日の午後4時6分に撮影されたもので、おもちゃの乗り物に乗って庭で遊ぶ男児とゴールデン・レトリバーの仲睦まじい姿が映っていた。

ところが、男児の横に座っていたゴールデン・レトリバーは突然、男児に向かって吠え出した。怪訝な表情を見せた男児だが、ゴールデン・レトリバーは立ち上がって口で男児のシャツを掴むと、そのまま数メートル離れたところに引っ張っていった。その直後、男児がいた場所に大きな木の枝が落下した。ゴールデン・レトリバーは木の上から枝が落ちることを察知し、男児を安全な場所へと移動させて救ったのだ。監視カメラに映ったこの映像が中国のSNSで拡散されると、次のような声があがった。「ゴールデン・レトリバーが事前に危険を察知していたおかげで助かったね。もしあんな大きな枝が子どもに当たったら、きっと命を落としていたよ。」「かなり危険な状態だった。あと1秒遅れていたら、枝が当たっていただろう。」「監視カメラがあって本当に助かった。もしカメラがなければ、子どもの親が『犬が攻撃した』って言いかねないからね。」広東省では最近、強風と大雨による被害が発生したため、今回男児を直撃しそうになった枝もすでに折れかかっていたと考えられている。なおゴールデン・レトリバーの飼い主は、中国のニュースメディア『都市时报』に「この時、仕事の関係で犬を義理の姉に預けていました。監視カメラの映像を見て、私たちも本当に驚いています」と語った。中国では2022年にも広東省深セン市のある民家で、池の中に落ちたボールを取ろうと身を乗り出している子どもに対して、その子の服を口で掴み、安全な場所へと連れていくジャーマン・シェパードが注目を集めた。画像は『MustShareNews 「Golden retriever in China drags boy to safety seconds before tree branch snaps & falls」(Source: Weibo)』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)