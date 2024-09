選手の直筆サイン入りグッズプレゼントも！ハーバー研究所『北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン』

ハーバー研究所は、2024年10月31日(木)まで、球場「エスコンフィールドHOKKAIDO」(2023年3月開業)内のファイターズフラッグシップストアにて、『北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン』を開催中です。

「エスコンフィールドHOKKAIDO」内のファイターズフラッグシップストアにて、ハーバーの高品位「スクワラン」30mLを購入の方に選手の直筆サイン入りグッズが抽選で当たるプレゼント企画を行うほか、北海道日本ハムファイターズとコラボした「HABAファイターズ応援セット」を限定販売します。

【ハーバー商品を買うと、ファイターズ選手直筆サイン入りグッズがもらえる!】

〜FIGHTERS FLAGSHIP STORE限定〜

「ファイターズ選手直筆サイン入りトレー&飾れるスタンド」を抽選で100名様にプレゼント!

【北海道日本ハムファイターズ応援キャンペーン概要】

■開催期間:2024年9月6日(金)〜10月31日(木)

■対象店舗:「エスコンフィールドHOKKAIDO」内FIGHTERS FLAGSHIP STORE

(所在地:〒061-1116 北海道北広島市Fビレッジ)

■キャンペーン内容:

(1)「ファイターズ選手直筆サイン入りトレー&飾れるスタンド」抽選で100名様にプレゼント

ハーバー高品位「スクワラン」30mLを購入の方へ抽選で100名様に、ファイターズ選手の「直筆サイン入りトレー&飾れるスタンド」をプレゼント。

対象商品:高品位「スクワラン」30mL 2,750円(税込)

応募方法:レジで応募用紙をお渡しします。

販売期間:2024年10月31日(木)まで ※応募期間:2024年11月30日(土)まで

「ファイターズ選手直筆サイン入りトレー&飾れるスタンド」を抽選で100名様にプレゼント!

(2)「HABAファイターズ応援セット」〈限定50セット〉(ファイターズ選手直筆サイン入りクリアファイル付)

「洗う」「うるおす」「守る」のシンプルな3ステップで、肌の美しさを引き出すハーバーの人気スキンケア商品をラインナップしたお手入れセット。

さらにファイターズ選手の直筆サイン入りクリアファイル付きです。

<セット内容>

(1)スクワクレンジンング(120mL)

(2)スクワフェイシャルソープ(標準重量100g)

(3)Gローション(180mL)

(4)高品位「スクワラン」(30ml)

(5)泡立て職人II(泡立てネット)

8,140円(税込)分入って特別価格8,000円(税込)

※数量限定品のため、なくなり次第終了

※選手のサインは、お客様都合での返品・交換はいたしかねます。

選手のサインはお選びいただけません。

《ハーバーは北海道日本ハムファイターズを応援しています》

ハーバーは北海道日本ハムファイターズのオフィシャルスポンサーです。

エスコンフィールド内の選手用シャワールーム等へスキンケアをはじめボディケア商品を提供中。

