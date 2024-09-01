¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥Þ¥óU¤«¤é¥µ¥ó¥Á¥ç¤Î²ÃÆþ¤òÀµ¼°È¯É½¡ª¡¡Çã¼èµÁÌ³ÉÕ¤­¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ

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¡ÚÆ°²è¡Û¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¥µ¥ó¥Á¥ç²ÃÆþ¤òÈ¯É½¡ª
Welcome to Chelsea, Jadon! 🙌 pic.twitter.com/9VvrOR77lk— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 31, 2024