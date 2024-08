米女性ラッパーのカーディ・Bが、夫オフセットとの離婚を申請した。しかも離婚報道の直後に、オフセットとの子と思われる第3子の妊娠をカーディ自らSNSで公表し、話題となっていた。そんなカーディが、自身のXに「めっちゃ幸せ」と投稿し、すでにオフセットとの破局から前を向いていることが明らかになった。カーディ・B(31)は2017年にラッパーのオフセット(32)と結婚し、夫妻の間には2018年に第1子のカルチャーちゃん(6)が、2021年9月に第2子ウェイブくん(2)が誕生している。

そんなカーディが7月31日(以下、現地時間)、オフセットとの離婚を正式に申請したことを米メディア『Page Six』が今月1日に報じた。約7年間の結婚に終止符を打とうとしているカーディだが、驚きのニュースはそれだけではなかった。カーディはこの報道後、フロント部分の胸元からお腹辺りまでを大胆にカットアウトした赤いドレスを着ている写真を自身のInstagramに投稿しており、ふくらんだお腹に手を添えて愛おしそうに見つめ、第3子を妊娠していることを明らかにした。投稿ではお腹の子の父親について触れていないが、オフセットとの子だと思われており、カーディはお腹の子に向けたメッセージをこう綴っていた。「何かが終わる時には、何が新しいことが始まるもの! この季節をあなたと一緒に迎えられて嬉しい。更なる愛と、命と、そして何より新しいパワーをあなたは私にくれた。私は何でも手に入れることができるって教えてくれたのね! 人生と、愛と私の情熱のどれか一つを選ぶ必要なんてないって思い出させてくれたの。あなたが助けてくれたから、目標を達成することができる私の姿を早く見てもらいたいわ! 山あり谷ありの人生で倒れてしまうのは簡単なことだけど、あなたと、あなたのお兄ちゃんとお姉ちゃんが頑張ることの大切さを教えてくれたのよ!」離婚申請と第3子の妊娠を同日に認めたカーディだが、フォロワーからは祝福の言葉が多数寄せられていた。カーディはオフセットと離婚申請中ではあるものの、すでに前を向いているようだ。妊娠を公表する前の数か月間、カーディはハイウエストのプリーツミニスカートを着用してお腹のふくらみを隠していたというが、現地時間4日に自身のXで現在の心境をこのように記した。「私はめっちゃ幸せよ! 私の妊娠(妊娠中の女性の絵文字)をみんなが知った今、スクールガール風ミニスカートをはくのをやめられるわ(笑っている絵文字)」この投稿に、ファンからは安堵の声があがっている。「落ち着いているみたいで良かったわ! 3人のママがんばって!」「2人は私の憧れのカップルだったから離婚は悲しいけど、カーディが幸せそうで安心した。」「カーディはスカートがとても似合うわよ! 妊娠してなくても、妊娠していても。」ただ、カーディが離婚を申請するのは今回が初めてではない。2020年9月に何度も浮気を繰り返すオフセットに愛想を尽かしたカーディは離婚申請したが、2人の仲が戻ったようで同年11月に離婚申請を取り下げていた。そのため今回も「もしかしたら復縁もあるのでは?」と囁かれている。なお、今回の離婚申請についてカーディの代理人は、米メディア『People.com』にこう語っている。「オフセットが浮気したという噂があるようですが、(今回の離婚に至った原因には)関係ありません。2人が長い時間をかけて行き着いた答えです。」画像は『Cardi B Instagram「Loose rap.」「With every ending comes a new beginning!」「My HEARTS」』より(TechinsightJapan編集部 Tina)