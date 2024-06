AIチャットサービスのCharacter.AIが、通話を通じてAIキャラクターと会話できる「Charater Calls」を発表しました。Charater Callsは記事作成時点で英語・日本語・スペイン語・ポルトガル語・ロシア語・韓国語・中国語などの複数言語をサポートしています。Introducing Character CallsCharacter.AIは自分だけのオリジナルキャラクターをAIで生成できるサービスで、2024年3月にはキャラクターの声を作成できる「Character Voices」がリリースされています。Character.AIによれば、記事作成時点ですでに100万種類以上の声が生成されているそうです。

Introducing Character Calls, the latest addition to our suite of Voice features. Talk with AI Characters, just like you would talk on the phone. Whether it's polishing your language skills, acing interviews, adding zest to RPGs, or crafting epic… pic.twitter.com/uzaFXNVijH— Character.AI (@character_ai) June 27, 2024

Charater Callsは、お気に入りのAIキャラクターとシームレスな双方向音声会話ができるサービスで、Character.AIのアプリから無料で利用可能です。Charater Callsはボタンをタップするだけで、自分が作ったAIキャラクターと直接通話が可能だとのこと。キャラクターごとに声やピッチ、アクセント、性格が定められており、自分の好きなキャラクターと通話することができ、現実の人間相手の通話と異なり、いつでも通話を中断できるのもポイント。以下はCharater Callsを告知するムービーで、「キャラクターたちがコールセンターでユーザー対応に追われる」様子がコント風に描かれています。Behind the scenes at the Character.AI Call Center - YouTubeAIキャラクターとのコミュニケーションは通話だけではなく、テキストメッセージでのやり取りも可能で、コミュニケーション手段はいつでも切り替えられるとのこと。Character Callsによれば、テスト期間中に300万人以上のユーザーがのべ2000万回以上の通話を行ったそうです。Character AIは、AIキャラクターとの通話は、語学スキルの練習や模擬面接、テーブルトークRPGのプレイ相手など、さまざまな場面で役立つと主張しています。