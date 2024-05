プロポーズの瞬間は当人にとっても相手にとっても、人生のビッグイベントとして心に刻まれることだろう。しかしメキシコのある男性は、この感動の瞬間を笑いに変えてしまったようだ。男性は恋人の女性にプロポーズをするため片膝をついた瞬間、ちょっとしたアクシデントが発生してしまった。英ニュースメディア『The Mirror』などが伝えている。メキシコ在住のアンヘル・アコスタ・アダムさん(Angel Acosta Adame)が今月12日、TikTokに動画を投稿したところ注目を集めた。動画には「こんなことが起こるのは僕だけだろう」とキャプションが添えられており、アンヘルさんが恋人ジャクリーン・ブリオネスさん(Jacqueline Briones)にプロポーズする様子が映っていた。

アンヘルさんは、この瞬間を一生の思い出にと黒のスーツで正装し、「愛している。結婚してほしい」と書かれたディスプレイの前でプロポーズに臨んだ。ところが、ジャクリーンさんの前で片膝をついた瞬間、アンヘルさんのズボンの股の辺りがいきなり破れてパックリと大きな穴が開き、内ももが露わになってしまったのだ。アンヘルさんは動揺しているようにも見えるが、彼はそのままリングケースを開けて婚約指輪をジャクリーンさんに捧げ、プロポーズの言葉を伝えた。喜劇のような一瞬ではあったものの、ジャクリーンさんは彼のプロポーズを喜んで受け、2人は固く抱き合った。アンヘルさんのプロポーズを受け入れたジャクリーンさんは、アンヘルさんが投稿した動画に次のようなコメントで愛を伝えている。「そんなちっちゃいこと気にしないわ。だって、私たちの人生最高の瞬間だったんだから。これからもずっと笑いの絶えない結婚生活になると思うわ。あなたを永遠に愛している。」これに対して、アンヘルさんも「心から愛しているよ」と返していた。890万回を超える再生回数を記録したこの動画には、ユーザーから次のような声が寄せられている。「この瞬間を台無しにするものなんて何も無かったわ。とっても美しいカップルだと思う。」「ズボンとジャケットが少し小さすぎたのかな。でも本当におめでとうございます。」「こんなことが起きても彼女の気にしないところが素敵だ。結婚したほうがいいってサインだよ。」「ハハハ! 私だったら愛を受け入れるのと笑いすぎの両方で倒れていたかも。本当に彼女はすごい。私なら笑い飛ばしてた。」大事な瞬間に大失態を見せてしまったアンヘルさんは、周りに笑いをもたらしただけでなく、プロポーズが見事成功したことでたくさんの人から祝福を受けたようだ。そんなアンヘルさんのTikTokにはジャクリーンさんの動画がいくつか投稿されており、2人の仲の良さがうかがえる。ちなみに昨年9月には、ブラジルのある男性のプロポーズ動画が話題になった。男性はあらかじめカメラを設置し、ビーチで相手の女性に思いを伝えたところ、突然カメラの目の前にやってきた犬が片足を上げて放尿した。記念になるはずの動画には、オス犬の生殖器がしっかりと映っており、SNSでは「赤ちゃんがすぐに授かるサインかも」という声があがっていた。画像は『Angel Acosta Adame TikTok「Solo a mi me pasan estas cosas」』『Portal R7 TikTok「Um homem muito apaixonado por sua namorada preparou uma verdadeira cena de filme para pedi-la em casamento.」』『Mary Dawson TikTok「Missed the whole kneeling part.」』『The Mirror 「Man blunders dream fairytale proposal after dropping the ring in horse manure」(Image: Triangle News)』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)