ファミリーマートでは、2024年5月21日(火)より「チョコミントフェア」を初開催!

爽快感たっぷりのスイーツやアイス、パン、お菓子、飲料など全9種類が数量限定で発売されます☆

ファミリーマート「チョコミントフェア」

発売日:2024年5月21日(火)

販売店舗:全国のファミリーマート約16,300店

※商品によって発売日および発売地域が異なります

ファミリーマート史上初となる、初夏の暑さを前に、チョコミントスイーツなどが大集結する「チョコミントフェア」を開催!

初開催となる「チョコミントフェア」では、爽快感たっぷりのスイーツやアイス、パン、お菓子、飲料など全9品を販売。

これまでも定番アイスとして人気を博した「ぎっしり満足!チョコミント」や「チョコミントドリンク」などに加え「パキッと食感!チョコミントサンド」や「チョコたっぷり チョコミント蒸しケーキ」など、新スイーツも登場します。

“チョコミン党”の方はもちろん、まだチョコミントに挑戦したことのない方も楽しめるフェアです。

ミントとチョコレートの割合にこだわり爽快感の中に、ほんのりと甘味を感じられるスイーツなど全9品を紹介していきます☆

パキッと食感!チョコミントサンド

価格:250円(税込)

発売日:2024年5月21日(火)

販売エリア:全国(沖縄県を除く)

ミントチョコとココア風味クッキーの間にミントクリームとチョコクリームを挟んだ満足サンド。

一緒に食べるとチョコミントの味わいが楽しめます。

チョコミントパウンドケーキ

価格:180円(税込)

販売開始日:

東日本エリア:2024年5月14日(火)

西日本エリア:2024年5月21日(火)

そのまま食べても冷やして食べてもおいしい「チョコミントパウンドケーキ」

すっきりと爽やかな味が楽しめるパウンドケーキです。

チョコミントタルト

価格:168円(税込)

販売開始日:

東日本エリア:2024年5月14日(火)

西日本エリア:2024年5月21日(火)

販売エリア:全国

ココアで仕立てたタルト生地に、ミント生地を入れた「チョコミントタルト」

仕上げにダイスチョコをトッピングした、爽やかな味わいのタルトです。

チョコミントバウムクーヘン

価格:185円(税込)

販売開始日:

東日本エリア:2024年5月14日(火)

西日本エリア:2024年5月21日(火)

販売エリア:全国

チョコレートとミント2色の生地が楽しめる、ふんわり食感のバウムクーヘン。

チョコレートの香りが強いので、チョコミントビギナーにもおすすめです。

チョコたっぷりチョコミント蒸しケーキ

価格:138円(税込)

発売日:2024年5月21日(火)

販売エリア:全国

ミント生地に3種のサイズの異なるチョコをたっぷり練り込んだ「チョコたっぷりチョコミント蒸しケーキ」

チョコの味わいと爽やかなミントの風味が楽しめる蒸しケーキです。

※沖縄県では一部仕様と価格が異なります

チョコがけミントグミ

価格:198円(税込)

発売日:2024年5月21日(火)

販売エリア: 全国

スッキリと清涼感のあるミントグミを使用した「チョコがけミントグミ」

甘みの引き立つホワイトチョコをコーティングしたチョコミント菓子です。

チョコミントドリンク

価格:208円(税込208円)

発売日:2024年5月21日(火)

販売エリア:全国

すっきりと、甘さ控えめに仕立てられた「チョコミントドリンク」

ミントの爽快感が楽しめるチョコレートドリンクです。

ワッフルコーンチョコミント

価格:298円(税込)

発売日:2024年5月21日(火)

販売エリア:全国

初摘みミントの爽快感にチョコチップとチョコソースが合わさったワッフルコーンアイス。

サクサク食感の香ばしいワッフルコーンはココア味がアクセントとなり、最後までチョコミントフレーバーが楽しめます。

販売中「ぎっしり満足!チョコミント」

価格:214円(税込)

発売日:発売中

販売エリア:全国

ファミリーマートの人気アイスである、後口の良さが特長の「ぎっしり満足!チョコミント」

パリパリした食感のチョコチップがぎっしり詰まった、大容量の食べごたえ満点のカップアイスです。

爽快感たっぷりのスイーツやアイス、パン、お菓子、飲料など全9種類が登場する”チョコミン党”必見のフェア。

ファミリーマートの「チョコミントフェア」は、2024年5月21日より開催です☆

