ソーシャルニュースサイトのRedditが、AIチャットボットのChatGPTや画像生成AIのDALL-Eを開発・提供するAI開発企業のOpenAIとパートナーシップを締結したことを発表しました。Reddit and OpenAI Build Partnership - Upvotedhttps://www.redditinc.com/blog/reddit-and-oai-partner

OpenAI and Reddit Partnership | OpenAIhttps://openai.com/index/openai-and-reddit-partnership/OpenAI inks deal to train AI on Reddit data | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/05/16/openai-inks-deal-to-train-ai-on-reddit-data/現地時間の2024年5月16日、OpenAIとRedditがパートナーシップを締結したことを発表しました。このパートナーシップについて、Redditは「RedditとOpenAIの両方のユーザーコミュニティにさまざまな方法で利益をもたらすパートナーシップ」と説明しています。RedditとOpenAIのパートナーシップの概要は以下の通り。・OpenAIは、RedditコンテンツをChatGPTおよび新製品に導入し、ユーザーがRedditコミュニティを発見・参加できるようにします。これを行うために、OpenAIはRedditのData APIにアクセスし、Reddit上からリアルタイムで構造化された独自コンテンツをユーザーに提供します。これにより、OpenAIのAIツールがRedditコンテンツ、特に最近のトピックをよりよく理解して紹介できるようになります。・RedditはOpenAIのAIモデルをプラットフォーム上に構築することで、AIを活用した新しい機能をRedditユーザーやMODに提供できるようになります。・OpenAIはRedditの広告パートナーになります。今回のパートナーシップについて、OpenAIのブラッド・ライトキャップCOOは「我々はRedditと提携して、タイムリーで関連性の高い独自の情報でChatGPTを強化し、AIを活用した機能でRedditのユーザーエクスペリエンスを豊かにする可能性を模索できることに興奮しています」と言及。Redditのスティーブ・ハフマンCEOは、「Redditは本物で、関連性がある、あらゆるものについての常に最新の人間の会話を記録したインターネット最大のオープンアーカイブのひとつです。これをChatGPTに含めることで、つながりのあるインターネットに対する私たちの信念が維持され、人々が探しているものをより多く見つけられるようになり、新しいユーザーがReddit上でコミュニティを見つけるのに役立ちます」と語りました。テクノロジーメディアのTechCrunchは、OpenAIが報道機関などと戦略的パートナーシップを締結していることを挙げ、Redditとパートナーシップを結ぶことに理解を示しながら、他と大きく異なる点として「OpenAIのサム・アルトマンCEOがRedditの株式(8.7%)を保有している大口株主である点」を指摘しています。なお、OpenAIはRedditとのパートナーシップはライトキャップCOOが主導したものであると強調しており、意思決定もOpenAIの独立した取締役会によって承認されたと記しています。一方で、OpenAIとパートナーシップを結んだナレッジコミュニティのStack Overflowでは、一部ユーザーが過去の回答を削除するなどの反発を見せています。Stack OverflowとOpenAIの提携に反発し回答を削除したユーザーがBANされる - GIGAZINE