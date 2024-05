新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックにより、コウモリやネズミ、鳥などの動物により媒介される人獣共通感染症に不安を抱くようになった人は多いはず。ところが、さまざまなウイルスのゲノムを分析した新しい研究では、「ウイルスが新たに『動物からヒトに感染するパターン』よりも、『ヒトから動物に感染するパターン』の方が多い」という結果が明らかになりました。

The evolutionary drivers and correlates of viral host jumps | Nature Ecology & Evolutionhttps://www.nature.com/articles/s41559-024-02353-4Humans pass more viruses to other animals than we catch from them | UCL News - UCL - University College Londonhttps://www.ucl.ac.uk/news/2024/mar/humans-pass-more-viruses-other-animals-we-catch-themOne Animal Spreads More Viruses Than Any Other And It's Not What You'd Think : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/one-animal-spreads-more-viruses-than-any-other-and-its-not-what-youd-think現代社会を脅かす新興感染症の多くは、動物の体内を循環するウイルスがヒトに感染することで発生します。しかし、こうした人獣共通感染症が社会に及ぼす影響がクローズアップされる一方で、「ヒトから動物にウイルスが感染することもある」という点については、それほど注目されていません。そこでユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンの研究チームは、公的データベースに登録された1200万個ものウイルスゲノムを分析するツールを開発。このツールでデータベースを分析し、32のウイルスファミリーにおけるウイルスの進化と宿主の移動についての歴史を再構築し、ウイルスゲノムのどの部分が宿主間の移動中に突然変異を起こしたのかを調べました。分析の結果、ウイルスの新たな宿主動物への適応(宿主ジャンプ)が発生する可能性は、「ヒトからその他の動物への感染」が「動物からヒトへの感染」よりも2倍近く高いことが判明しました。このパターンは、分析したほとんどのウイルスファミリーで当てはまったとのことです。なお、ヒトはあくまでウイルスが感染する動物の一種であり、ウイルスの大規模な宿主ネットワークの一部に過ぎません。今回の研究で特定された推定宿主ジャンプの81%は、ヒトが関与しないものだったと報告されています。論文の共著者のフランソワ・バロー教授は、「私たちは、ヒトを人獣共通感染症の受け皿としてではなく、病原体を際限なく交換する広大な宿主ネットワークのノードのひとつとして考えるべきです。動物とヒトの間のウイルスの広がりを調査・監視することで、ウイルスの進化をより良く理解し、将来の新興感染症の発生や流行に備えることができます」と述べました。論文の筆頭著者で博士課程に在籍するセドリック・タン氏は、「ヒトが動物にウイルスを感染させると、その動物に害を及ぼして種の保全を脅かす可能性があります。さらに、近年H5N1型鳥インフルエンザで起きているように、流行を防ぐために大量の家畜を処分する必要性が生じた場合、食糧安全保障に影響を与えて新たな問題を引き起こすかもしれません」とコメントしました。