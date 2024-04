AIで生成されたジョー・バイデン大統領の声のロボコールが社会問題となり、ハリウッド俳優と脚本家がAIの規制を求めるストライキを起こすなど、仕事とAIの関係が急激に変わっていく中、制度的に不安定な立場にあるゲーム声優らがAIの問題にどう向き合おうとしているのかを、イギリスのニュースメディア・The Guardianが取材しました。‘It’s very easy to steal someone’s voice’: how AI is affecting video game actors | Artificial intelligence (AI) | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2024/mar/29/how-ai-is-affecting-video-game-actors「人の声を盗むのは簡単です。2022年には6時間かかり、2023年には3時間かかっていましたが、今では3秒でできるようになりました。今では誰でも、InstagramやTikTok、YouTubeの動画からその人の声のデジタルコピーを作ることができます。クオリティはまだ完璧とは言えませんが、技術はどんどん進歩しています」と話すのは、「Starfield」や「Baldur's Gate III」など、これまで約300作のゲームに携わってきた声優のシシー・ジョーンズ氏です。自分の音声が無断アップロードされたり、契約書にこっそりと「声の複製への許諾」が紛れ込んでいるのを見つけたりしたことをきっかけに、ジョーンズ氏は同僚らと共同で声優とAIの共存を目指すスタートアップ・Morphemeを立ち上げました。ジョーンズ氏が役員を務めるMorphemeでは、声優の同意を得て声のデジタルコピーを作成し、それがゲームやアニメで使用されるたびに本人に報酬を支払うビジネスモデルを採用しています。また、声優がデジタルコピーの提供をやめたいと希望すれば、いつでも削除に応じることになっています。再放送などで追加報酬が得られることがある映画やテレビの声優とは異なり、ゲーム声優は基本的に収録の後は収入が得られません。そのため、一部のゲーム声優はデジタルコピーに声の仕事をさせて収益を得られるMorphemeのような形のAI技術を、新しい機会として捉えているとのこと。さまざまな感情を込めて7000語の音声を吹き込み、ガイドラインの範囲内なら何でもしゃべらせられる音声データセットを作ったことがあるというカナダの声優のアンディ・マギー氏は、「私はAI音声を、誰もが期待に胸を躍らせるような新技術だと説くつもりはありませんが、声優業界の悪夢だと語るつもりもありません。なぜなら、新しいゲーム開発者にとってメリットのあることだと個人的に思っているからです。AIのための声を収録する仕事をしたことがありますが、この業界には声優から同意を得ることという課題があり、新しい技術なのでルールの整備も遅れていますから、今はまだルール作りややっていいことと悪いことの線引きを手探りで進めているところなのでしょう」と話しました。一方で、競争が激しいゲーム業界の開発者がAIに手を出すことで、仕事を失ったり仕事の価値が引き下げられたりすることを危惧している声優もいます。特に、多数のキャラクターが登場するゲームや、会話シーンにインタラクティブな選択肢があるフルボイスのゲームなどはせりふの数も膨大になるため、テキストからキャラクターの声を作れるAI技術に対する業界の関心は高まっています。「キングダムハーツIII」などの作品で「パイレーツ・オブ・カリビアン」に登場するジャック・スパロウ役を演じたジャレッド・バトラー氏は、「将来のキャリアを心配していない声優はいませんし、ネガティブな影響をもたらさないバージョンのAIもありません」と話します。ジョニー・デップ公認の「声のそっくりさん」だというバトラー氏は、声まね専門分野としていますが、AIの台頭により声優の多くがAIに取って代わられることを懸念しており、既に多くの声優がAIに代替されているのを見てきているとのこと。バトラー氏は「たいていの人は、AIの声をできの悪い音声対応ロボットのようなものだと思っていますが、それは違います。人の声に熱心に耳を傾け、キャリアを通じてあらゆる声色を捉えてきた私からしても、このテクノロジーの精度は恐ろしいと言わざるを得ません」と話しました。声優やモーションアクターなど、ゲーム作りに携わる俳優2600人が所属する組合の「映画俳優組合およびアメリカのテレビ・ラジオ作家連盟(SAG-AFTRA)」は2023年に、Activisionやディズニーの関連会社を含む大手ゲームスタジオ10社に対してストライキを起こすことを圧倒的多数で採決しました。SAG-AFTRAがすぐにでもストを決行する可能性もありますが、並行して業界との交渉も進められています。首席交渉官のダンカン・クラブツリー・アイルランド氏は、「交渉の主要な焦点は、AI技術を通じてパフォーマンス、イメージ、声、体を複製される演者には、その種のアプリケーションに対するインフォームド・コンセントの権利があるということです。これが実現すれば、おのずと公正な補償が規定されることでしょう。また生成AI、つまり実在しない人物のパフォーマンスを創造できるAIツールには、創作プロセスにおける人間の役割を完全に排除することにならないよう、適切なガードレールが求められています」と話しました。